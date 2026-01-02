Filistin'e söz: Sinmeyeceğiz susmayacağız unutmayacağız unutturmayacağız

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü soykırıma tepki için yeni yılın ilk sabahında 7’den 70’e yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’nde bir araya geldi. Dünyaya “Gazze özgür olana dek mücadele sürecek” mesajını haykırdı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılan eyleme katılan vatandaşlar, ilk olarak başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami’de sabah namazını kıldı.





520 BİN KİŞİ KATILDI

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu’nca, 400’den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” mitingi için sabah namazında bir araya gelenler, kortejlerle Galata Köprüsü’ne doğru yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze’ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı. “Bu bir etkinlik değil, şahitlik çağrısıdır”, “Bizim dinimizde kuşlar filleri yener”, “Filistin için adalet dünya için vicdan” ve “Bebekler üşürken susamazsın insanlık ölürken yaşayamazsın” diye haykıran vatandaşlar, Galata Köprüsü’ne buluştu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gazze eylemine 520 bin kişi katıldı.





DENİZDEN ÇIKARMA

Bazı katılımcılar da köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Galata Köprüsü çevresinde bulunan birçok gemi, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Eyleme destek için gemilerden sirenler çalındı. Köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce “Gazze İçin Adalet” yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprünün yanına ise “Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)” yazılı pankart asıldı. Köprüdeki eylemde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atıp, tekbir getirerek ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.





GRAFİTİLERLE DESTEK

Katılımcılar, “Kudüs özgürse hepimiz özgürüz”, “Özgür Filistin”, “Filistin’e destek, Siyonizm’e lanet”, “Filistin halkı yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılanlardan bazıları, alana “Özgür Filistin” temalı grafitiler çizdi. Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin duvarlarına, “Bizde yiğitler bitmez”, “Kanla ödenen bedel özgürlük getirecek, Hanzala bir gün dönecek”, “Bin ölür, din doğarız” yazılı pankartlar asıldı. Galata Köprüsü’nü gören binalardan birine dev Hanzala posteri asıldı.





ÇOCUKLAR DA VARDI

7’den 70’e çocuk, genç, yaşlı, erkek ve kadın çok sayıda vatandaşın yer aldığı buluşmaya yabancılar vatandaşlar da destek verdi. Soğuk havaya rağmen buluşmaya, çocukların da katıldığı dikkati çekti. Alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi. Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain’in de katıldığı buluşmada, Filistin’le ilgili söylenen şarkılara katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da kurulan basın platformundan buluşmayı takip etti. Eylem, konuşmaların ardından şehitler ve Filistinliler için yapılan dualarla sona erdi.





İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Gazze’de yaşanan, asla bir savaş değildir. Gazze’de yaşanan, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze’de yaşanan, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze’de yaşanan, bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki (Binyamin) Netanyahu eşkıyasını, Rabb’imiz Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin” dedi. Alanda bulunanların insanlığın vicdan tarafında saf tuttuğunu belirten Erdoğan, “Bugün Galata Köprüsü’nde yüz binlerle beraber tarihe şunu yazıyoruz, biz sinmeyeceğiz, biz susmayacağız, biz Filistin’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar, bu mücadeleyi Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz inşallah” diye konuştu.





TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci

Cesur Filistin halkına selam

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, yaptığı konuşmada, Türkiye’yi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak başladı. Eylem alanında toplananlara hitap eden Beşinci, “Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Bugün burada suskunluğun duvarı yıkılıyor, alışkanlığın zinciri kırılıyor, tarihe vicdan kaydı düşülüyor” açıklamalarında bulundu. “Bu aziz kürsüden masum ve cesur Filistin halkını, Gazze’nin soylu evlatlarını, Batı Şeria’nın mücahit yüreklerini, Doğu Kudüs’ün gerçek sahiplerini, tüm benliğimle selamlıyorum” diyen Beşinci, “Size ahdimiz olsun ki duman rengine mahkum edilmiş bu dünyaya medeniyeti, insaniyeti, hürriyeti, hakkaniyeti biz getireceğiz. Bunu biz yapacağız, biz başaracağız” dedi.





Zafer inananların, zafer yakın

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, “Filistin davası, bir insanlık imtihanıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadele etmeliyiz. Buradan, İstanbul’dan, tüm dünyaya sesleniyoruz. İnanıyoruz ki zaferin şafağı sökmek üzeredir. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” ifadelerini kullandı.





Gelecek bizim olacak

Eyleme birçok siyasi de destek verdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Filistin için buradayız. Susmayacağız. Yılmayacağız. Direnişe destek vermeye devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Bizler her daim Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki inşallah gelecek bizlerin olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Filistin tamamen özgür olana kadar kalbimiz, duamız, gönlümüz Filistin için atacak. Allah’ın izniyle inanıyoruz ki Filistin özgür olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu terör suçunu işleyen, insanlık suçunu işleyen kişiler insanlığın önünde hesap verecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul’da yine bir yıl sonra aynı mekanda bir araya geldik. Katılan herkese ben teşekkür ediyorum ve Gazze’nin sesi olmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu buluşma ile milletimiz davayı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı tüm dünyaya gösterdi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da eyleme katılanlar arasındaydı.





Spor camiası tek yürek

Eyleme spor camiasından da yoğun bir katılım oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sarı-Kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular katıldı.

UNUTTURMAYACAĞIZ

Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, “Gazze’deki soykırıma karşıyız. Susmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu. Taha Akgül de “Filistin halkını unutmamak gerekiyor” dedi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, “Haksızlığın karşısında, masumların yanında durmak insani bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanında olduklarını aktararak, “Onların acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.





Kefiyeli Galata

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’ne Gazze soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı. Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.





Dünya uyurken biz buradayız

Eyleme katılan her yaştan vatandaş da İsrail’i lanetleyerek Filistin’e destek mesajları verdi. 50 yaşındaki Nuray Balcı Yılmaz, “Yeni yılın erken saatlerinde dünya uyurken biz burada Allah için bulunuyoruz, Filistin’in yanındayız” diye konuştu. Eyleme katılan 19 yaşındaki Zeynep Uçak, “Mazlumların sesini tüm dünyaya 1 Ocak sabahıyla duyurmak için buradayız” ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Aybüke Şeyma Yurtman “Bugün sesi çıkmayan mazlumlarımıza ses olmak için geldik” dedi. 65 yaşındaki Maşallah Taylan de “Siyonistleri lanetlemek için Filistinli kardeşlerimizi desteklemek amacıyla buradayız” yorumunu yaptı.



