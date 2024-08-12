Instagram’dan korsan not

Bu notlardan ilki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 31 Temmuz'da yapılmış bir paylaşımda görüldü. Instagram, mevcut gönderiye "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı" notunu sabitledi. Platform, söz konusu notu birkaç paylaşımda daha kullanmış olsa da benzer gönderilerin hepsinde aynı not bulunmuyor. Notlar daha çok erişim engelinin kaldırılması sonrası görüldü. Şirketin yeni dönemde alacağı tedbirlere ilişkin ilk adımı dikkat çekerken, diğer META platformları olan Whatsapp ve Facebook’ta alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde kullanıcılarla paylaşılacağı öğrenildi.