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Instagram’dan korsan not

Geçtiğimiz hafta, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile META arasında yapılan anlaşma sonucunda Türkiye’de tekrardan erişime açılan Instagram'ın topluluk politikalarında yaptığı değişiklikler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:21 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de erişime açılan Instagram, yaptığı anlaşma kapsamında kaldıramadığı bazı gönderilere yeni notlar eklemeye başladı.

ONAYLI HESAPLARA BIRAKILIYOR

Bu notlardan ilki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 31 Temmuz'da yapılmış bir paylaşımda görüldü. Instagram, mevcut gönderiye "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı" notunu sabitledi. Platform, söz konusu notu birkaç paylaşımda daha kullanmış olsa da benzer gönderilerin hepsinde aynı not bulunmuyor. Notlar daha çok erişim engelinin kaldırılması sonrası görüldü. Şirketin yeni dönemde alacağı tedbirlere ilişkin ilk adımı dikkat çekerken, diğer META platformları olan Whatsapp ve Facebook’ta alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde kullanıcılarla paylaşılacağı öğrenildi.



#Instagram
#sosyal medya
#META
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