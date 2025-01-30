İnternet medyası temsilcileri AA'nın 2024'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Anadolu Ajansının uluslararası platformda çok etkin olması, biz gazetecilerin elini çok rahatlattı. Çünkü bazı ajansların ve özellikle büyük, tekelleşmiş basın organlarının yanlı içeriklerindense daha milli, bizim derdimizi anlatabilecek, özellikle uluslararası mecrada temsil edilmemizi sağlayan çok önemli bir ajans. Haliyle Anadolu Ajansının varlığı, Türk medyasında çalışanların da gazetecilerin de elini rahatlatıyor.