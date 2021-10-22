Gündem İnternette sahte diploma satışı ODTÜ 450, kuaför ustalık belgesi 5 bin lira
İSTANBUL

İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ 450, kuaför ustalık belgesi 5 bin lira

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.

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İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ 450, kuaför ustalık belgesi 5 bin lira
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Tüm denetimlere rağmen internetten sahte diploma satışı devamediyor. Sözcü'nün haberine göre; sahte diploma satan internet sitelerin briyle iletişime geçildi. Yalnızca “iyi günler” yazan muhabire yarım saat içinde "Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar” cevabı verildi. .

'Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur'

“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” sorusu ise; “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.

Sahte diploma ile atanan öğretmenden inanılmaz ifade
GÜNDEM
Sahte diploma ile atanan öğretmenden inanılmaz ifade

"Doğrulukları Türkiye Noterler Birliğinden tasdik edilebilir"

Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan da, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Son dönemde diplomalar barkodla üretilip, elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”

5 bin liraya sahte diploma sattılar
GÜNDEM
5 bin liraya sahte diploma sattılar

İsteyene satılık isteyene kiralık

Sahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.

10 bin liraya sahte diploma
GÜNDEM
10 bin liraya sahte diploma
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