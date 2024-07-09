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İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: Yozgat'ta yakalandı

İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı.

15:59 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:59 - 9/07/2024 Salı
IHA
Yozgat
Yozgat
Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında
"Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri''
suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sınır dışı edilecek


Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.




#İnterpol
#Yozgat
#belçika
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