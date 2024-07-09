İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: Yozgat'ta yakalandı

Yozgat
Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında
"Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri''
suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Sınır dışı edilecek
Sınır dışı edilecek
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
#İnterpol
#Yozgat
#belçika
10 dakika önce