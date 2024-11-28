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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'de yakalandı

16:4228/11/2024, Perşembe
AA
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Ugılkhon Salıeva (34), Muğla'nın Fethiye ilçesinde tespit edildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Ugılkhon Salıeva (34), Muğla'nın Fethiye ilçesinde tespit edildi.

Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.


Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.


Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.






#İnterpol
#Kırmızı bülten
#Muğla

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