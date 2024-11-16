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Uluslararası seviyede aranıyordu: Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Uluslararası seviyede aranıyordu: Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

10:2116/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
Uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalanan Daniel Sobotta'nın; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edildi.

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.


Uyuşturucu madde satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edildi

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.





#İstanbul
#Almanya
#Kuyu operasyonu
#Daniel Sobotta

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