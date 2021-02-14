​Irak ile ortak mekanizma: İlk adım Gara'da atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçen ayki Irak ziyaretinde kararlaştırılan ortak mekanizma için Irak yönetimi ile çalışmalar başlıyor. İlk aşamada askeri teknik heyetler bir araya gelecek. Teknik toplantıların Irak’ta yapılacağı belirtildi. İlk teknik heyetin de önümüzdeki günlerde Irak’a gitmesi bekleniyor.

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Görüşmelerde ele alınacak konular iki ülke savunma bakanları nezdinde değerlendirilip ortak mekanizmanın teşkili sağlanacak. Askeri diyalog, istihbarat işbirliği ve siyasi diyaloğu da kapsayacak ortak mekanizma sayesinde iki ülke gerektiğinde askeri destek konusunda da etkin işbirliğini tesis edecek. Halen bölgede MİT’in yerel güçlerle kurduğu istihbarat sistemi üzerinden Irak makamlarıyla bilgi alışverişi sağlanıyor. Ortak mekanizma ile iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı sürekli kılınarak terör tehdidine karşı etkili güvenlik tedbirleri tesis edilecek.

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KIRILGANLIĞA SON

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmesi hedeflenen ortak mekanizma, iki ülke arasındaki mevcut güvensizliği, kırılganlığı ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak üzere kurumsal bir yapı olarak büyük önem taşıyor. Bu resmi zeminin önümüzdeki süreçte birçok alana genişletilmesi bekleniyor. Kandil, Mahmur ve Sincar konusunda Irak merkezi yönetimi ile bölgesel yönetim arasındaki görüşmelerde de ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Kuzey Irak’taki PKK varlığına karşı önümüzdeki süreçte ciddi operasyonlar bekleniyor. Pençe harekatlarının Irak’ın 35-40 km derinliğe genişletildiği Pençe Kartal-2, Irak tarafıyla koordinasyon içinde gerçekleştirildi. Hava harekatlarının, kuzeyden yani Türkiye tarafından değil, güneyden yapılmış olması da işbirliğinin sahaya önemli bir yansıması oldu. Bölücü terör örgütüne bu hamleyle büyük şok yaşatıldı.

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