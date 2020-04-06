Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Dolar yükselişte: İşte yeni haftada döviz rakamları

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kayıpları artarken virüse karşı bir yandan aşı çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Salgın endişeleri ile yükselişte olan dolar yeni haftaya 6,74 seviyesinde başladı.