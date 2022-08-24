Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK’lı terörist Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.' ifadeleri kullanıldı.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/22dKtRibkt
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/22dKtRibkt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2022