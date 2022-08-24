Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK’lı terörist Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir: Muhalefeti eleştiremiyorsun

Altılı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'Diyorlar ki; aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz! Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunlara oy verecek kadar aptal mısın?” eleştirisinde bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisine yönelik tepkiler sonrası açıklama yaptı. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında konuşan Özdemir, “Muhalefeti eleştiremiyorsun. Dedirtmiyorlar. Eleştiri kaldıramıyorlar' dedi.