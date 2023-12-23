Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin acı haberleri gece yarısı ailelerine verilirken hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ağabeyi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.