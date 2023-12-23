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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'yi yasa boğan haber: Altı şehidin kimliği açıklandı

Türkiye Irak'ın kuzeyinde gelen haberle yasa boğuldu. Altı Mehmetçik hain saldırı sonucu şehit düştü. Acı haberler ailelere ulaştırılmaya başlarken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan altı askerin kimliğini açıkladı.

08:47 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 08:47 - 23/12/2023 Cumartesi
DHA
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.


Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.









#Milli Savunma Bakanlığı
#Şehit
#Yaşar Güler
#Kuzey Irak
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