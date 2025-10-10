Irak'tan Ankara'ya kritik ziyaret: Bakan Fidan 'Ateşkes süreci aksamamalı, takipteyiz' dedi

Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Ateşkes süreci aksamamalı, takipteyiz" dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bizim konuyu kendi aramızda istişare ediyor oluşumuz bölgedeki su azlığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Islah projeleri ve diğer tedbirlerle durumu nasıl daha iyi yönetiriz arayışındayız.
Ateşkeste önceliğimiz birinci aşamanın uygulanması. Ateşkes süreci aksamamalı, takipteyiz. İsrail tarafından provokasyon gelmemesi önemli."
