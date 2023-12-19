Irak'tan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: İki isim geliyor

Sabit Abbasi - Fuad Hüseyin
Dışişleri Bakanlığı
, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Fuad Hüseyin
'in beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'ya geleceğini duyurdu.
Konuk bakanlar ile üst düzey diğer yetkililerden oluşan Iraklı heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
İkili ilişkiler masaya yatırılacak
İkili ilişkiler masaya yatırılacak
Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.
Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
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9 dakika önce