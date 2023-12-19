Irak'tan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: İki isim geliyor

Irak'ta 10 yıl sonra yapılan yerel seçimlere yönelik dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu ve nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.