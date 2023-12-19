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Irak'tan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: İki isim geliyor

Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları bugün Türkiye'ye geliyor. Konuk bakanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

12:06 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:06 - 19/12/2023 Salı
AA
Sabit Abbasi - Fuad Hüseyin
Sabit Abbasi - Fuad Hüseyin
Dışişleri Bakanlığı
, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Fuad Hüseyin
'in beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Konuk bakanlar ile üst düzey diğer yetkililerden oluşan Iraklı heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.


İkili ilişkiler masaya yatırılacak


Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.


Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.






#Irak
#Dışişleri Bakanlığı
#Fuad Hüseyin
#Türkiye
9 dakika önce
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