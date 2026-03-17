İran, Arap petrol sahalarını vurdu

Dün İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi. İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından Tel Aviv ve Lod kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

BAŞBAKANLIK OFİSİ HEDEF ALINDI

İran'dan yapılan füzeli misillemede şarapnel parçaları Batı Kudüs'te bulunan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına düştü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail’in birçok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı. Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnellerin Beyt Şemeş ve Kudüs’e düştüğü belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze ve şarapnel parçalarının Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesine düştüğü aktarıldı.

BAE VE BAĞDAT'TAKİ "EN BÜYÜK ENERJİ TESİSLERİ" VURULDU

İran füzeleri, dün akşam Arap petrolünü de hedef aldı. İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

KÖRFEZ ALEV ALEV

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünkü 24 saatlik zaman diliminde ülkenin 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı. İHA'lardan birinin düşürüldüğü, ikisinin kuzey bölgeye düştüğü ve can kaybı olmadığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan son atılan 6 balistik füze ile 21 İHA'nın engellendiğini bildirdi. Açıklamada, İran’ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA’yı etkisiz hâle getirdiği belirtildi. Saldırılarda, 2 askerin, BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 145 kişinin ise hafif, orta ve ağır şiddette yaralandığı kaydedildi.

Katar 'dan yapılan açıklamada İran’dan Katar'a gün içinde gerçekleştirilen 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısının düzenlendiği belirtildi. Katar Silahlı Kuvvetlerinin İHA'ların tümünü düşürerek imha ettiği, balistik füzelerden de 13'ünün engellendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan , başkent Riyad ve Harc illeri ile doğu bölgesini hedef alan şimdiye kadar imha edilen insansız hava aracının 92 olduğu bildirildi.



