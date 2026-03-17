İran, Arap petrol sahalarını vurdu

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürüyor.
Dün İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi. İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından Tel Aviv ve Lod kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.
BAŞBAKANLIK OFİSİ HEDEF ALINDI
İran'dan yapılan füzeli misillemede şarapnel parçaları Batı Kudüs'te bulunan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına düştü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail’in birçok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı. Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnellerin Beyt Şemeş ve Kudüs’e düştüğü belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze ve şarapnel parçalarının Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesine düştüğü aktarıldı.
BAE VE BAĞDAT'TAKİ "EN BÜYÜK ENERJİ TESİSLERİ" VURULDU
İran füzeleri, dün akşam Arap petrolünü de hedef aldı. İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.