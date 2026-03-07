İran da uzun savaşa hazırlanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, İran'ın "uzun süreli bir savaşa" tamamen hazır olduğunu söyledi. Çatışmada henüz geniş ölçekte kullanılmamış gelişmiş silah teknolojilerini devreye sokacaklarını Naeini, düşman kuvvetlerinin yaklaşan saldırı dalgalarında "acı verici darbeler" beklemeleri gerektiğini belirterek, İran'ın savunma kapasitesinin ve stratejik hazırlığının en üst seviyede olduğunu vurguladı. Buna karşılık ABD tarafında savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar süreceği vurgulanmaya devam ediyor. İran’ın füze kapasitesini hedef aldığını öne süren ABD-İsrail ittifakı, konuda da büyük aşama kaydettiğini ve operasyonda yeni aşamaya geçtiğini öne sürüyor. İran'ın önceki gün savaşta ilk kez yere temas noktasında onlarca parçaya ayrılan Hürremşehr-4 füzesini İsrail'e saldırıda kullanması, yeni aşamanın ilk işareti olarak değerlendirildi.

DENGELER DEĞİŞECEK İDDİASI

ABD-İsrail ittifakının savaş uçaklarıyla havadan düzenlediği bombardımanlara, uzun menzilli füzeler ve İHA’larla İsrail’i ve bölgedeki ABD üslerini hedef alarak cevap veren DMO, yeni teknoloji silahları devreye sokarak dengeyi değiştirmek istiyor. Tuğgeneral Naeini, İran'ın elinde bulunan ancak henüz muharebe alanında sergilenmemiş yeni nesil silah sistemlerine dikkat çekti. "İran'ın yeni girişimleri ve teknolojileri yolda" diyen Naeini, bu silahların devreye girmesiyle birlikte sahadaki dengelerin değişeceğini ifade etti. İranlı yetkili, geçtiğimiz yıl ABD ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaya kıyasla, ordunun şu anda çok daha donanımlı ve hazırlıklı olduğunu belirtti.

HENÜZ YENİ BAŞLIYORUZ

Askeri uzmanların ana karasından uzak İran’da yoğun bir hava operasyonu yürüten ABD’nin mühimmat sorunu çekeceğini iddia etse de ABD’li askeri yetkililer bu konuda emin. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını iddia ederek, saldırı ve savunma silahlarının askeri harekatın ihtiyaç duyulduğu sürece sürdürülmesine olanak tanıdığını savundu. Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında gazetecilere açıklamalar yapan Hegseth, “Şu ana kadar eğer bir şey gördüğünüzü düşünüyorsanız bekleyin” diyerek ileriki günlerde ABD ve İsrail’in savaş yeteneklerinin toplamı ile birlikte İran üzerine yansıtılacak savaş gücünün şu ankinden kat kat fazla olacağını öne sürdü.

REJİMİN KABİLİYETLERİ VURULACAK

İran’ı hedef alan ABD-İsrail saldırıları, ilk aşamada İran’daki rejimin liderlerini hedef alarak Dini Lider Ali Hamaney ve 5 üst düzey askeri ve siyasi liderin ölümüyle sonuçlanmıştı. ABD ve İsrail, İran’da rejimi zayıflatarak iç dinamiklerle devrilmesini istiyor. Bu noktada aşamalı ve uzun süreli bir savaşı ön görüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de dün yaptığı açıklamada, İran’a yönelik yürütülen savaşta yeni aşamaya geçtiklerini söyledi. Zamir açıklamasında, bu aşamada İran’daki rejimin ve askeri kabiliyetlerinin zayıflayacağına dikkat çekerken saldırıların devamında “Yeni sürprizler de olacak” diye konuştu.

50 SAVAŞ UÇAĞIYLA VURDU

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, İran’da “Liderlik makamını alacak kişinin aslında ölümü tercih etmiş olacağını” söyleyerek kendilerinin razı olacağı bir liderlik olmazsa yeni başlayacak tüm liderleri öldürmekle tehdit etmişti. İsrail ordusu ise dün yayınladığı açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki eski Dini Lider Hamaney’in konutunun da bulunduğu alanın altında kalan sığınağa 50 savaş uçağıyla yeni bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamaney’in burada öldüğü ve yeni liderlerin de sığınağı kullanmaya devam ettiği aktarıldı.

Koşulsuz teslim olun

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İran yönetiminden teslim olmasını istedi. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı. İran'ın geleceği hakkında, "Büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz." diye yazdı. ABD için sıkça kullanılan sloganını tekrar eden Trump paylaşımını, "İran'ın büyük bir geleceği olacak. İran'ı tekrar büyük yapalım (MIGA)" ifadeleriyle bitirdi.

Pezeşkiyan: Diplomatik çabalar başladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin savaşın sonlanması için arabuluculuk çabalarına başladığını ve bunu olumlu karşıladıklarını söyledi. Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Pezeşkiyan, "Bizim onlara yanıtımız açık, bölgede kalıcı barışa bağlıyız. Ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunma konusunda en ufak bir tereddütümüz yok" cümlelerine yer verdi.











