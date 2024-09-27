İran neden İsrail'e saldırmıyor? Gizli mutabakat iddiaları ve ABD'nin yeni hedefi

ABD ile Çin arasındaki gerilim, ticaret savaşlarından teknoloji yarışına kadar birçok alanda derinleşmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde, ABD’nin ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çin merkezli teknoloji firmalarına yönelik aldığı kısıtlayıcı önlemler ve Çin'in bu hamlelere verdiği sert tepkiler, iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti. ABD, Çin’in internet bağlantılı cihazlar ve 5G altyapıları üzerinden veri toplama ve siber müdahale riskine karşı sıkı önlemler alırken, Çin ise bu adımları ekonomik rekabeti sınırlama ve teknoloji liderliğini engelleme çabası olarak nitelendiriyor.