İran neden İsrail'e saldırmıyor? Gizli mutabakat iddiaları ve ABD'nin yeni hedefi

Gazze'de soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı somut bir hamlede bulunmayan İran'ın bu çekimser tavrının nedeni merak ediliyor. Peki Hizbullah'ın en büyük destekçisi İran'ın elini kolunu bağlayan konu ne? Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilişine kadar İsrail'in tüm saldırılarına karşı İran'ın söylemden öte geçememesinin arka planında yatan nedeni 'her şey o konunun etrafında dönüyor' diyerek açıkladı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusu son dönemde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu söylediği hedefleri vurmayı sürdürüyor. Hizbullah da bunlara hava saldırıyla karşılık veriyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pazartesi gününden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 700'ü aştığını duyurdu.
İran neden İsrail'e saldırmıyor?
Kasım Süleymani suikasti, Şam büyükelçiliğine saldırı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Mossad tarafından Tahran'da şehit edilişi ve son olarak Lübnan saldırısını hatırlatan Bostan, İran'ın sessiz kalışının arka planında ABD ile yapılan anlaşma olabileceğini belirterek iki ülkenin mutabık kaldığı konuları tek tek sıraladı.
İran ve ABD hangi konularda anlaşmaya vardı?
ABD'nin yeni Ortadoğu stratejisi
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır arasında kurulan ittifakın bu nedenle organize edildiğini belirten Bostan, Biden yönetiminin Suudi Arabistan liderliğinde yeni bir Arap birliği kurmaya çalıştığını yazdı.
ABD ve Çin rekabeti son yıllarda kızıştı
Çin’in ekonomik büyümesi ve Asya’daki ticaret ağını genişletmesi, ABD tarafından yalnızca ekonomik bir rekabet değil, ulusal güvenlik açısından da bir tehdit olarak görülüyor.
Asya'da savaş ihtimali
Ticaretin yanı sıra, Tayvan meselesi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilimler de ilişkileri daha da zorlaştırıyor.
Çin ise bu gelişmeler karşısında Tayvan Boğazı'nda sık sık askeri tatbikatlar düzenleyerek adaya karşı askeri baskıyı artırdı. 2023 yılında Çin, Tayvan çevresine savaş gemileri ve savaş uçakları göndererek ABD’nin müdahalelerine sert yanıt verdi.
Biden yönetiminden Çin'e yeni yasaklar
ABD Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle internet bağlantılı motorlu araçlarda Çin menşeli yazılım ve donanımların yasaklanmasını önerdi. Bu hamle, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına erişimini büyük ölçüde engelleyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
Söz konusu düzenleme, gelecekte Amerikalı ve diğer büyük otomobil üreticilerini, araçlarından Çin yapımı yazılım ve donanımları çıkarmaya zorlayabilir.
Dünya pazarı Asya'ya kayıyor
- Dünya ticaret dengeleri, son yıllarda Asya’ya doğru kayma eğiliminde. Özellikle Çin’in küresel ekonomide artan etkisi, bu değişimin en önemli faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çin, hem üretim gücü hem de teknolojik inovasyon alanında gösterdiği ilerlemelerle dünya ticaretinin merkezine yerleşmiş durumda. Kuşak ve Yol Projesi ile kara ve deniz ticaret yollarını yeniden şekillendiren Çin, Asya'nın diğer büyük ekonomileriyle iş birliği yaparak bölgeyi küresel ticaretin ana üssü haline getirdi.
Asya-Pasifik bölgesi, dünya ticaret hacminin önemli bir bölümünü karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital dönüşüm ve yeşil enerji alanlarındaki yatırımlarıyla da geleceğin ticaretinde belirleyici rol oynuyor. Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ekonomilerin de büyümesiyle Asya, dünya ticaretinin ağırlık merkezini hızla batıdan doğuya kaydırıyor. Çin’in bu süreçte liderlik rolü üstlenmesi, küresel ticaretin Asya’ya kayışını hızlandırırken, Batı’daki geleneksel ticaret merkezleri bu değişime adapte olmak için yeni stratejiler geliştiriyor.