İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü

Kapıköy Sınır Kapısı ile Türkiye'nin İran'a açılan en önemli noktalarından biri olan 21 bin nüfuslu ilçede, ilk etapta çarşı merkezinde eskiyen 63 dükkanı yıkan belediye, yerine Selçuklu mimarisiyle yeni iş yerleri yaptırdı.

Daha sonra ilçede atıl durumdaki 36 dönümlük araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştüren belediye, söz konusu alana havuz, açık hava amfi, su değirmeni, spor alanları, çocuk oyun grupları, kameriyeler, park alanları ve sosyal tesis inşa etti.

Vatandaşların aileleriyle zaman geçirebilmeleri için her türlü detayın planlandığı Millet Bahçesi sayesinde, İran'dan gelen turistlerin yolculuk sırasında dinlenebilecekleri sosyal tesis ihtiyacı da karşılanmış oldu.

Kaynaklar vatandaşın hizmeti için kullanıldı

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, geçen yıl ilçede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması başlatarak depreme dayanaksız binaların yerine daha sağlam yapılar inşa ettiklerini söyledi.

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Sanayi sitesi ile metruk yapıların yerine inşa edilen yeni iş yerlerinin yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Ataman, "İlçemizde en büyük eksiklerden biri sosyal tesisti. Millet Bahçesi'nin içinde 600 metrekarelik bir sosyal tesis inşa ederek bu eksikliği giderdik. İnsanlar burada güzel zaman geçirebilecekler. Sınır kapımızdan gelen İranlı turistler burayı kullanarak kentin ekonomisine katkı sunacak." dedi.

Projelerin tamamlanmasıyla ilçenin çehresinin değişeceğini dile getiren Ataman, eğitim ve tarım alanında yaptıkları hizmetlerle toplamda 30 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Ataman, şöyle devam etti:

"Belediyemizin tüm imkan ve kaynaklarını asıl sahibi olan vatandaşlarımız için kullandığımızda nelerin de değişeceğini hep beraber görüyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Gelecek yıl bambaşka bir ilçe bizi karşılayacak. Saray, yeniden inşa ediliyor. Bunu yaparken de öz kaynaklarımızı kullandık ve devletimizin kurumlarından destek aldık. Projeler için borçlanmaya ihtiyaç olmadı. Kalan projelerimizi de belediyemizi borçlandırmadan bitirmeyi hedefliyoruz."

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Daha önce ilçemiz köy gibiydi

İlçe esnafından Bedrettin Birtane de yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Birtane, "Yıllardır böyle hizmet görmedik. Her konuda kaymakamımızın yanındayız, onu takdir ediyoruz. Bu şehir baştan var edildi. Bizim için umut ışığı oldu." diye konuştu.

Saray sakinlerinden Yaver Nam ise ilçenin en ücra mezralarından birinde yaşadığını, belediyenin orada bile güzel hizmetlere imza attığını ifade etti.

Yatırımlarla ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatan Nam, "İlçemiz daha önce köy gibiydi. Şimdi modern bir şehir gibi. Tarihinde ilk kez bu kadar yatırım ve hizmeti bir arada görüyoruz. Halk olarak çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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İlçenin genç nüfusundan Hamza Gürsün de Saray'da daha önce sosyal alanlar olmadığına dikkati çekerek, "Şimdi sosyal alanlar kuruluyor. Öğrencilere ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuluyor. Daha önce bu hizmeti alamıyorduk. Kaymakamımıza teşekkür ederiz." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

FOTOĞRAF 78 Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.<br><br> Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.<br><br> Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.<br><br> Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.<br><br> Etkinlik ve spor alanları<br><br>Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı. Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.<br><br> Çevreye duyarlı yeşil çatılı millet kıraathanesi<br><br>Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. 7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.<br><br> Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.<br><br> Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.<br><br> Nostaljik tramvay<br><br>Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak 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Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak.



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