İran’dan Lübnan misillemesi

Ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısı, bölgede yeni bir çatışmayı tetikledi. Saldırıdan kısa süre sonra İran, İsrail’e 10 civarında balistik füze fırlattı. Füzelerin, İsrail’in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan ve Lübnan’a yönelik operasyonların kaynağı olarak nitelendirilen Ramat David Hava Üssü’nü hedef aldığı açıklandı. İranlı yetkililer İsrail ateşkese rağmen Beyrut’a saldırırsa misilleme yapacaklarını daha önce duyurmuştu.

VAAT YERİNE GETİRİLDİ

Saldırı sebebiyle İsrail genelinde sirenler çalarken, İsrail Ordusu füzelerin tamamının engellendiğini savunsa da sosyal medyada isabet kaydeden füze görüntüleri görüldü. Saldırılar sonrasında Irak hava sahasını 72 saatliğine kapattı. İran'da ise batı hava sahasının geçici olarak kapatıldığı açıklandı. İran Devrim Muhafızları, operasyonu “Vaat yerine getirildi” ifadesiyle duyurdu.

TAHRAN ALEVLER İÇİNDE KALMALI

İran lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, “İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti” dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise saldırıların ABD’nin bölgedeki ihlalleri ve İsrail’in Filistin ile Lübnan’daki operasyonlarına yanıt olduğunu belirtti. İsrail tarafında ise aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’dan atılan füzelerin ardından “Tahran alevler içinde kalmalı” ifadelerini kullandı.

TRUMP: MASAYA GERİ DÖNÜN

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada “İran’a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İsrail’in Beyrut saldırısından memnun olmadığını belirtti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gerilimi ve müzakere sürecini ele aldı.







