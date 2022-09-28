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ANTALYA

Irmakta kaybolan Burundili Bukere 110 gündür aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 110 gündür aranıyor. İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalışan Burundili Ally Seifu Bukere, haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Beşkonak bölgesinde, 11 Haziran'da rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20), çevredekilerin 'çok tehlikeli' uyarısına aldırmadan suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtardı ancak Ally Seifu Bukere akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

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Haber Merkezi DHA
Irmakta kaybolan Burundili Bukere 110 gündür aranıyor
Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 110 gündür aranıyor.
İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalışan Burundili Ally Seifu Bukere, haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Beşkonak bölgesinde, 11 Haziran'da rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20), çevredekilerin 'çok tehlikeli' uyarısına aldırmadan suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtardı ancak Ally Seifu Bukere akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve su yüzeyinde hem dronla havadan hem de karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmakta yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı. Bölgeye getirilen robotlarla yapılan aramalarda da Bukere'nin izine rastlanılmadı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sonlandırılırken, kıyıdan yüzey taramalarına 110 gündür devam ediliyor.

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Kayıp iki gencin cansız bedenleri aranıyor: Kuyu 20 saattir kazılıyor
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Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.
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20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
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İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.
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. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.
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Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.
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İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.
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. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor.
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Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.
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Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A’nın adını söylediği ve ardından ise peş ortaya çıktı.
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Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor
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Kayıp iki gencin cansız bedenleri aranıyor: Kuyu 20 saattir kazılıyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.
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