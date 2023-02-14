İş dünyasına kalıcı konut çağrısı: THY ve Bayraktar 1000'er konut yapacak

10 ilimizi vuran depremde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken evsiz kalan on binlerce insana sıcak bir yuva sağlamak için dev bir yarış başladı. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, spor kulüpleri ve vatandaşlar depremzedelere kalıcı konut ve prefabrik ev sağlamak için seferberlik ilan etti.

BAYKAR'DAN İŞ DÜNYASINA MESAJ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ile koordineli olarak kalıcı barınma ihtiyacına destek olabilmek için bin konut bağışladıklarını açıkladı. İmkânı olan tüm kurumları, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet eden Bayraktar, “Acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar

MÜSİAD’DAN TAM TEŞEKKÜLLÜ TESİS

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirmişti.

Şirketler de konteyner yardımlarını sürdürüyor. Kalyon Holding, Gaziantep İslahiye’de 3 bin kişilik “Kalyon Konteyner Kent” kurulumuna başladı. Samsun Valiliği, 46 prefabrik konteyner gönderecek. Bursa Yıldırım Belediyesi ise içerisinde banyo, lavabo ve mutfak bulunan 300 konteyner kent kuruyor. MÜSİAD Kahramanmaraş’ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kuracak. Limak Şirketler Grubu, Hatay'da 2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı.

Binlerce kişi barınabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için, 1.000 Konteyner Projesi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı. Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası (TTSO) Hatay’ın Belen ilçesine 12 konteyner kent gönderdiğini ve devamı için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İzmir Ticaret Odası (İZTO), tarafından ilk etapta 200 konteynerin üretilerek deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.



