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İşe gitmemek için ormanı yakmışlar

Silifke’de 15 Ağustos'ta orman yakan iki kişinin ifadesi, “Yok artık!” dedirtti. Dün tutuklanan sanıklardan İ.Ö., arkadaşı R.K.’ya, “Elektrik olmayınca iş olmaz. Biz de yarın işe gitmeyiz” diyerek, ormandaki kabloları yakmış; 4 yerde çıkan yangının ilki böyle başlamış.

04:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 02:55 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mersin Silifke’de 15 Ağustos'ta 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan R.K. ve İ.O.'nun, olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrıldıktan sonra motosikletle ilerledikleri noktaları ateşe verdikleri belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan R.K ve İ.O ifadelerinde birbirlerini suçladı.

TÜM SUÇ ONA KALMASIN

Tutuklu şüpheli R.K, ifadesinde, olay günü şantiyede yanına gelen İ.O'nun kendisine “Senin elini akrep soktuğunu söyleyip hastaneye gitmek için izin isteyelim” dediğini öne sürdü. R.K, şöyle devam etti: “Aşçıya elimi akrep soktuğunu, tedavi için hastaneye gideceğimizi söyleyerek iş yerinden ayrıldık. Hatta dikkat çekmemesi için motosikletimi İ.O. kullandı. Şantiye sahasından çıktıktan yaklaşık 500 metre sonra İ.O. kenara çekerek 'Al motoru sen sür' dedi. Bir süre gittikten sonra İ.O. motosikleti durdurmamı istedi. Daha sonra 'Şurada iş yerine giden elektrik kabloları var. Burayı yakalım. Elektrikler gider. Biz de yarın işe gelmeyiz' diyerek motosikletten indi. Orman içerisine yürüdü. Çakmakla yere eğilerek ormandaki çalıları tutuşturdu. İ.O'nun ilk yangını, iş yerine giden elektrik tellerinin yanması ve işe gelmemek amacıyla çıkardığını biliyorum ancak diğer iki noktayı ne maksatla yaktığını bilmiyorum. Benim yaktığım noktadaki amacım ise tüm suç arkadaşımın üzerine kalmamasıydı.”

NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM

Tutuklu diğer şüpheli İ.O. ise "R.K.'nin orman yakma eylemini neden yaptığını bilmiyorum. Bana söylediği kadarıyla eşiyle ayrılma aşamasındaydı. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorum" diye konuştu.



#Orman yangını
#Mersin
#Silifke
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