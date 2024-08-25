İşe gitmemek için ormanı yakmışlar

Tutuklu şüpheli R.K, ifadesinde, olay günü şantiyede yanına gelen İ.O'nun kendisine “Senin elini akrep soktuğunu söyleyip hastaneye gitmek için izin isteyelim” dediğini öne sürdü. R.K, şöyle devam etti: “Aşçıya elimi akrep soktuğunu, tedavi için hastaneye gideceğimizi söyleyerek iş yerinden ayrıldık. Hatta dikkat çekmemesi için motosikletimi İ.O. kullandı. Şantiye sahasından çıktıktan yaklaşık 500 metre sonra İ.O. kenara çekerek 'Al motoru sen sür' dedi. Bir süre gittikten sonra İ.O. motosikleti durdurmamı istedi. Daha sonra 'Şurada iş yerine giden elektrik kabloları var. Burayı yakalım. Elektrikler gider. Biz de yarın işe gelmeyiz' diyerek motosikletten indi. Orman içerisine yürüdü. Çakmakla yere eğilerek ormandaki çalıları tutuşturdu. İ.O'nun ilk yangını, iş yerine giden elektrik tellerinin yanması ve işe gelmemek amacıyla çıkardığını biliyorum ancak diğer iki noktayı ne maksatla yaktığını bilmiyorum. Benim yaktığım noktadaki amacım ise tüm suç arkadaşımın üzerine kalmamasıydı.”