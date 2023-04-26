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İsim benzerliği nedeniyle başına gelmeyen kalmayan vatandaş: Soluğu mahkemede aldı

Bolu'da isim benzerliği nedeniyle genç yaşlarından bu yana sorunlar yaşayan Salih Yıldırım, başına gelen talihsiz olaylara son vermek için adını değiştirme kararı aldı.

14:32 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Salih Yıldırım

Salih Yıldırım

Bolu kent merkezindeki mobilya ve beyaz eşya mağazasında çalışan 41 yaşındaki Yıldırım, işlemleri için Bolu Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım, 16 yaşından bu yana isim benzerliği nedeniyle başına gelmeyen iş kalmadığını dile getirdi.

Daha 16 yaşındayken kendisini arayan avukattan, boşandığını öğrendiğini anlatan Yıldırım, "Bir avukat, 'Salih Yıldırım 2 çocuk velayeti size kaldı.' dedi. Boşanma davasından. Dedim ki, 'Avukat bey, ben 16 yaşımdayım. Daha evlenmedim. Çocuğum yok. Nasıl olur?'. Yanlış isim dedim. Avukatla görüştük, gittik geldik o işi hallettik." dedi.

Yıldırım, askerlik çağına geldiğinde akranları vatani görevlerine giderken kendisine tebligat gelmediğini aktararak, "Bana evrak gelmedi. O zaman da Düzce'de kalıyorum. Askerlik şubesine gidiyorum. 'Sıkıntı var' diyorlar. Gidiyorum 'sıkıntı var' diyorlar. 3-4 sene geçti öyle. En son 'Malatya'ya git.' dediler, Malatya'ya gittim. Orada da 'sıkıntı var, ilçeye git' dediler. İlçeye gittim" diye konuştu.

23 yıl önce kimliğini çaldırdı başına gelmeyen kalmadı
23 yıl önce kimliğini çaldırdı başına gelmeyen kalmadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde nüfus bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte kimlikle üzerine kredi çekilen, şirket kurulan ve çok sayıda telefon hattı alınan 61 yaşındaki Eyüp Karahan'ın maaşına borçları nedeniyle haciz konuldu.Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ailesiyle beraber emekli hayatını sürdüren Eyüp Karahan (61), iddiaya göre 23 yıl önce İstanbul'a seyahat ederken uyuduğu sırada cüzdanını çaldırdı. Kimliğini kaybolduğunu fark eden Karahan daha sonrasında yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Bir müddet sonra yeni bir işe giren Karahan, maaş almak için hesap açtırmaya gittiği bankanın yetkilileri kendi adına hesap bulunduğunu bildirdi. Ne olduğunu şaşıran Karahan, kendi adına bankadan kredi çekildiğini öğrendi.

Burada görevli yüzbaşının kimlik kontrolü yaptığını belirten Yıldırım, "Salih Yıldırım sen şehit olmuşsun, ölmüşsün.' dedi. Arşivden fotoğrafları gösterdi. Çığ düşmüş askerlerin üzerine, şehit olmuşlar. İsim benzerliği, baba adı tutuyor, anne adı tutuyor, soyadı, adı tutuyor. Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazıldı. Ölmediğimi ve yaşadığımı ispatlayana kadar 5 sene geçti. 2004'ün sonunda askere gittim." şeklinde konuştu.

"Her seferinde mağdur oluyorum"

Yıldırım, gitmediği illerde yaşanan olaylara şahit yazıldığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bir yerde lastik çalınıyor. O semte hiç gitmedim. Salih Yıldırım şahit. Kalktım, İstanbul'a gittim. Bakırköy'de adliyede olayla ilgim olmadığını anlattım. 1 ay önce tebligat gelmişti. Antalya'da taciz yaşanmış, Salih Yıldırım şahit. Ömrümde Antalya'ya gitmedim. Eğlence merkezleriyle hiç işim olmaz. Taciz olayına şahit yazmışlar. Bolu Adliyesi'nde ifade verdim. İfademde Antalya'ya hiç gitmediğimi, şahısları da hiç tanımadığımı söyledim. Sonunda ne çıkacak, başıma daha neler gelecek, bilmiyorum."

Başına gelen olaylardan bıktığı için ismini değiştirmek istediğini söyleyen Yıldırım, bu nedenle her seferinde mağdur olduğunu, iş yerinden izin almak zorunda kaldığını aktardı.

Yıldırım, şu ana kadar borçlanma gibi bir sıkıntı yaşamadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir de borç sıkıntısı çıkarsa ne yapacağım bilemiyorum. O yüzden tedbirimi alacağım artık. Salih Yıldırım isminde çok sıkıntı çekiyorum. Rahmetli dedemin ismi var. O isim de pek yok Türkiye'de. İsmi Bakır'dı. Bakır ismini koymayı düşünüyorum. Salih Bakır Yıldırım olacak. Çünkü bu işin sonu pek hayra gitmiyor."

#Bolu
#Malatya
#Salih Yıldırım
#Antalya
1 saat önce
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