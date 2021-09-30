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HATAY

Hatay'da kahreden olay: Anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, askeri personel babadan ise haber alınamıyor.

Haber Merkezi İHA
İskenderunda anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu
İskenderun’da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali’nin cesedi, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İskenderun’da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı
İHA
İskenderun’da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı

Cenazelerin evden çıkarılışını komşuları gözyaşları ile izlerken ailenin kavga geçimsizlik gibi hallerini görmediklerini söylediler.

Cenazelerin evden çıkarılışını komşuları gözyaşları ile izledi.
Cenazelerin evden çıkarılışını komşuları gözyaşları ile izledi.

Öte yandan askeri personel olan baba Turgay Mert’ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

İskenderun'da anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu
İskenderun'da anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu

Denizciler Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı
GÜNDEM
İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı

Aracından beyzbol sopası ile inen saldırgan dehşet saçtı
FOTOĞRAF 11
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde yaşandı.
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Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu.
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TIR sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce TIR'ın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti.
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Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı.
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Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.
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Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Efraim Candan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu
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Aracından beyzbol sopası ile inen saldırgan dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla TIR'ın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla TIR sürücüsüne saldırdı. TIR sürücüsünü darp edip yaralayan şüpheli, aracına binerek kaçtı. Bu sıralarda, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.


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