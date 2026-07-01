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İsmailağa Cemaati duyurdu: 'Kuyumcu' provokasyonu yargıya taşındı

İsmailağa Cemaati duyurdu: 'Kuyumcu' provokasyonu yargıya taşındı

22:231/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsmailağa Cemaati, Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden dolaşıma sokulan ve Cübbeli Ahmet'in de provokasyon malzemesi yaptığı iddiaları yalanladı.
İsmailağa Cemaati, Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden dolaşıma sokulan ve Cübbeli Ahmet'in de provokasyon malzemesi yaptığı iddiaları yalanladı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden İsmailağa Cemaati'ne bağlı bazı vakıf ve dernekleri hedef aldı. İsmailağa'dan yapılan açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu belirtildi. İsmailağa Cemaati, asıl amacın camianın itibarını zedelemek ve uluslararası iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgelemek olduğunu vurgulayıp konunun yargıya taşındığını ifade etti.

İddiaya göre İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu, 500 kilo altınla sırra kadem bastı. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, İsmailağa Cemaati'ni hedef alıp, "Kuyumcuda ne arıyor bu para? Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Ünlü'nün bu sözlerine İsmailağa Cemaati'nden yanıt geldi.

"Tamamen gerçek dışı, iftiradan ibaret"

Haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada,
"Özellikle son yıllarda camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışı olup iftiradan ibarettir."
denildi.

"Provokasyona zemin hazırlıyor"

Hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan haberlerin doğru gibi aktarıldığı, toplumun yanlış bilgilendirildiğinin vurgulandığı duyuruda,
"Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler, toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır."
ifadeleri yer aldı.

Provokasyon yargıya taşındı: Amaç iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu ortamı gölgelemek

Açıklamanın son kısmında,
"Özellikle dünyanın farklı bölgelerinden âlimlerin katılımıyla düzenlediğimiz uluslararası iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgeleme amacıyla ortaya atıldığı anlaşılan gerçeğe aykırı isnat ve paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
vurgusu yapan İsmailağa Cemaati, "Camiamızı itibarsızlaştırmaya yönelik bu sürecin sorumluları hakkında kanundan doğan tüm haklarımız kararlılıkla takip edilecektir." duyurusunu yaptı.

Hadis ilminin kalbi 10 gün boyunca İstanbul'da attı

İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen müsnid hadis âlimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sünen-i Ebû Dâvûd Semâ Meclisi, geçtiğimiz pazar günü tamamlanmıştı.

İlim halkaları ve icâzet merasimiyle taçlanan program, uluslararası düzeyde önemli bir hadis buluşmasına sahne olmuştu.

Yüzlerce hocaya icâzet

Ayrıca, Mahmud Efendi Külliyesinde Tekâmül ve İhtisas eğitimlerini tamamlayan hocalar, Fatih Camii'ndeki merasimde, icâzetlerini almışlardı.



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