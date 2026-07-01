İsmailağa Cemaati duyurdu: 'Kuyumcu' provokasyonu yargıya taşındı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden İsmailağa Cemaati'ne bağlı bazı vakıf ve dernekleri hedef aldı. İsmailağa'dan yapılan açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu belirtildi. İsmailağa Cemaati, asıl amacın camianın itibarını zedelemek ve uluslararası iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgelemek olduğunu vurgulayıp konunun yargıya taşındığını ifade etti.
İddiaya göre İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu, 500 kilo altınla sırra kadem bastı. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, İsmailağa Cemaati'ni hedef alıp, "Kuyumcuda ne arıyor bu para? Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim." ifadelerini kullandı.
Ünlü'nün bu sözlerine İsmailağa Cemaati'nden yanıt geldi.
"Tamamen gerçek dışı, iftiradan ibaret"
"Provokasyona zemin hazırlıyor"
Provokasyon yargıya taşındı: Amaç iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu ortamı gölgelemek
Hadis ilminin kalbi 10 gün boyunca İstanbul'da attı
İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen müsnid hadis âlimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sünen-i Ebû Dâvûd Semâ Meclisi, geçtiğimiz pazar günü tamamlanmıştı.
İlim halkaları ve icâzet merasimiyle taçlanan program, uluslararası düzeyde önemli bir hadis buluşmasına sahne olmuştu.
Yüzlerce hocaya icâzet
Ayrıca, Mahmud Efendi Külliyesinde Tekâmül ve İhtisas eğitimlerini tamamlayan hocalar, Fatih Camii'ndeki merasimde, icâzetlerini almışlardı.