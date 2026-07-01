İsmailağa Cemaati duyurdu: 'Kuyumcu' provokasyonu yargıya taşındı

İddiaya göre İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu, 500 kilo altınla sırra kadem bastı. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda, İsmailağa Cemaati'ni hedef alıp, "Kuyumcuda ne arıyor bu para? Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim." ifadelerini kullandı.