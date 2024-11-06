Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İspanya’da sel kaosu

İspanya’da sel kaosu

04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ölümcül sel felaketini geride bırakan İspanya’da kaos hakim. Halk bir yandan çamur kaplı sokakları temizlemeye girişirken diğer yandan özerk yönetime istifa çağrısında bulundu. Kentin yaralarını sarması için 31 milyar avroluk fatura çıkarıldı. 217 kişinin öldüğü selde 100 bin araç hurdaya çıktı.

Tarihinin en büyük sel felaketlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışan İspanya’da siyasi kaos patlak verdi. Selden en çok etkilenen Valensiya’da halk, özerk yönetim kurumlarının yeterli tedbirleri almadığı gerekçesiyle istifaya çağırdı. Valensiya bölgesel hükümetinin Başkanı Carlos Mazón ise Başbakan Pedro Sanchez’i yönetimini hedef aldı. Sanchez yönetimi, gerekli uyarıların yapıldığını ve Mazon’un önlem almada geciktiğini belirterek iddiaları yalanladı.


HALK SEFERBER OLDU

Selin yol açtığı yıkımı temizleme çalışmaları ise sürüyor. Kurtarma ekipleri hâlâ su altında kalan yer altı otoparklarında kaybolanları arıyor. Halk çamur kaplanan yolları temizlemek için seferber olurken, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yolları kapatan arabaların kaldırılmasını talep etti. Ülkede şu ana kadar sele kapılan 217 cansız bedenin bulunduğu açıklandı.


136 MADDELİK EYLEM PLANI

Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümeti, hasarların karşılanması ve kentin yeniden inşası için merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avro talep etti. Munoz, bakanlarıyla gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Valensiya'da 50'den fazla ilçeyi vuran sel felaketinin yarattığı zararın karşılanması ve yeniden inşa için 136 maddelik eylem planı hazırladıklarını söyledi.


100 BİN ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Afetzedelerin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığını belirten Munoz, felaketten etkilenen her aileye acilen 6 bin avroluk hibe desteği verileceğini ve ilk ödemelerin hafta sonuna kadar başlayacağını duyurdu. Bölgede sadece altyapı çalışmaları için ilk etapta 2 milyar 600 milyon avroluk yatırım yapılacağı açıklandı. Valensiya'da 20 bin hektardan fazla tarım alanının zarar gördüğü, her 10 evden 3'ünün ve çok sayıda hastanenin, sanayi sitesinin, iş yerinin ve alışveriş merkezin hasarlı olduğu ve 100 binden fazla aracın da kullanılamaz halde hurdaya döndüğü belirtiliyor.





#ispanya
#sel
#hükümet
#siyaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu