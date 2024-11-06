İspanya’da sel kaosu

Tarihinin en büyük sel felaketlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışan İspanya’da siyasi kaos patlak verdi. Selden en çok etkilenen Valensiya’da halk, özerk yönetim kurumlarının yeterli tedbirleri almadığı gerekçesiyle istifaya çağırdı. Valensiya bölgesel hükümetinin Başkanı Carlos Mazón ise Başbakan Pedro Sanchez’i yönetimini hedef aldı. Sanchez yönetimi, gerekli uyarıların yapıldığını ve Mazon’un önlem almada geciktiğini belirterek iddiaları yalanladı.





HALK SEFERBER OLDU

Selin yol açtığı yıkımı temizleme çalışmaları ise sürüyor. Kurtarma ekipleri hâlâ su altında kalan yer altı otoparklarında kaybolanları arıyor. Halk çamur kaplanan yolları temizlemek için seferber olurken, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yolları kapatan arabaların kaldırılmasını talep etti. Ülkede şu ana kadar sele kapılan 217 cansız bedenin bulunduğu açıklandı.





136 MADDELİK EYLEM PLANI

Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümeti, hasarların karşılanması ve kentin yeniden inşası için merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avro talep etti. Munoz, bakanlarıyla gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Valensiya'da 50'den fazla ilçeyi vuran sel felaketinin yarattığı zararın karşılanması ve yeniden inşa için 136 maddelik eylem planı hazırladıklarını söyledi.





100 BİN ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Afetzedelerin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığını belirten Munoz, felaketten etkilenen her aileye acilen 6 bin avroluk hibe desteği verileceğini ve ilk ödemelerin hafta sonuna kadar başlayacağını duyurdu. Bölgede sadece altyapı çalışmaları için ilk etapta 2 milyar 600 milyon avroluk yatırım yapılacağı açıklandı. Valensiya'da 20 bin hektardan fazla tarım alanının zarar gördüğü, her 10 evden 3'ünün ve çok sayıda hastanenin, sanayi sitesinin, iş yerinin ve alışveriş merkezin hasarlı olduğu ve 100 binden fazla aracın da kullanılamaz halde hurdaya döndüğü belirtiliyor.















