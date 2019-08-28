İsraf diz boyu

İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, HDP ve CHP'li milletvekillerini ağırlamak için 230 bin lira harcadığı ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı. Yemeğin verildiği otel belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'ye ait.

790 KİŞİLİK ZİYAFET

Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan'da belediye tarafından aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan'da Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi.

100 KİŞİLİK MEKANA 392 KİŞİLİK FATURA

HDP’li Hüda Kaya ve Ebru Günay'ın da 31 Mayıs'ta belediyeyi ziyaretlerinin ardından 100 kişinin sığmadığı bir restoranda 392 kişiyle yemek yediğine ilişkin 27 bin 518 lira fatura kesildiği belirlendi. Aynı restoranda 14 Haziran'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın ağırlandığı 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, 10 Temmuz'da HDP Milletvekili Tuma Çelik'in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcama yapıldı.

REKLAM

Hediye iddiaları asılsız

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, "Hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur" dedi. Yaman, "Bölgede artık huzur hakim, bu bazılarını rahatsız etti. Birkaç gündür kamuoyunda bir algı yürütülmeye çalışılıyor. Amaç terörle mücadeleyi sekteye uğratmak, teröre destek veren unsurlara cesaret vermek. Bir şekilde terör adına itibar suikastları yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. İddia edilen faturaların heyetlere verilen sembolik hediyeler olduğunu belirten Yaman, hem Sayıştay hem de Mülkiye Başmüfettişliği’nce incelendiğini aktardı.





OYNAT 01:26 HDP'li Ahmet Türk'ten 3 ayda 300 bin tl'lik 'çay, kahve' vurgunu HDP'li görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün para yok dediği Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü kaleminden 3 ayda yaklaşık 300 bin lira HDP ve CHP'liler için harcadığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



