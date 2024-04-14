İsrail-İran geriliminde Cihat Yaycı'dan çarpıcı yorum: Bu bir cambaza bak savaşıdır' diyerek Türkiye'yi uyardı

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu'ndan yapılan ilk açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğu belirtildi. İran devlet televizyonu da son dakika olarak İran İHA'larının İsrail'e doğru ateşlendiğini açıkladı.





ABD saldırı sonrası harekete geçti, İngiltere ise İran’ı kınadı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail-İran arasındaki kriz sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.





Sinsi plan devrede





Cihat Yaycı şu ifadeleri kullandı:





Bu bir cambaza bak savaşıdır. Günler öncesinden tantanası yapılıyor. İran davul zurna ile şimdi İHA’lar kaldırıyor. ABD ve İsrail de. “bakın işte İran bize saldırıyor, şimdi biz de Ortadoğu’daki İran destekli gruplara saldırmayıp da ne yapalım?” diyor.





Şimdi ne mi olacak?





1. İsrail genişleyecek





2. Gazze’de soykırım bu sözde saldırıyla arka plana düşecek





3. “İran, Hamas’ı da destekliyor” bahanesi ile İsrail bu toz bulutu içinde Gazze’nin işgalini vahşetle tamamlayacak





4. Ama bu vahşetin kurbanlarının çığlıkları bu…





5. İsrail Lübnan’a ve Suriye’ye girecek.





6. ABD ve İsrail; “Suriye’deki İran destekli gruplarla mücadele edeceğiz ve bunu da PKK/YPG ile yapacağız” diyecekler ve böylece PKK/YPG’nin etki alanını genişletecekler.





7. Suriye’nin güneyinden giren İsrail birliklerinin oluşturacağı koridorla PKK/YPG’nin kuzey ve doğundan güneye ilerlemesi ile oluşacak koridor birleşecek.





8. Böylece fiilen İsrail Türkiye’ye komşu olacak.





9. Bir de Rusya ile birlikte İdlib’e de girerlerse, yeni milyonluk sığınmacı akını Türkiye’ye yönelecek.





10. Suriye’nin petrol bölgelerini de içine alan bir TERÖRİSTAN kurulması an meselesi olacak.





11. Bu arada Irak’ta da PKK’ya destek artacak, Türkiye köşeye sıkıştırılacak.,





"Cambaza bak savaşı!"





Siz hala İran’ın ABD ve İsrail’e düşman olduğuna mı inanıyorsunuz? Ha Rusya mı? O da aynı ekipten… 7 Ekim 2023’te bu öngörülerde bulunmuş ve bu savaşın bir “CAMBAZA BAK SAVAŞI” olduğunu söylemiştim.





Şimdi kendimizi kollayalım.. Milli birlik ve beraberlik içinde olalım. İç cepheyi güçlü tutma ve ülkemizi karıştırmaya kalkacaklara karşı uyanık olma zamanıdır.







