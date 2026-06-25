İsrail ve Yunanistan fena karıştı: Trump'tan tüm dengeleri değiştirecek Türkiye hamlesi

Türkiye ve ABD arasında problemler tek tek çözülürken bölgede ise dengeler değişiyor.





Uzun yıllardır bölgesel ve diplomatik konularda anlaşmazlık yaşansa da Türkiye tarafından son yıllarda atılan adımlar meyvesini verdi.





Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ’ın, Türkiye’ye Ankara zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım sözleri, Yunanistan ve İsrail basınında korku ve panik yarattı.





"Yunanistan için büyük bir tehdit"





Yunan basınından Npress, ABD Başkanı Türkiye’ye F-35 penceresi adlı bir haber yayımladı.





Haberde, gerileyen ABD, İsrail ve Yunanistan ilişkilerine dikkat çekilerek, son yıllarda Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Yunanistan için büyük bir problem olduğu belirtildi.





Türkiye’ye F-35 ile milli muharip uçak motorunun verilmesi durumunda Yunanistan için büyük bir tehdit oluşacağına dikkat çekildi.

Türkiye'nin savunma sanayisi hızla büyüyecek





Yunanistan merkezli Militaire ise ABD Başkanının Türkiye’ye F-35 satması ve KAAN’a motor satma ihtimaline çok sert tepki verdi.





Habere göre Türkiye, F-35’e sahip olursa Türkiye’nin savunma sanayisi hızla büyüyecek ve Yunanistan’ı bypass edebilecek.





“Yunan hükumeti, Trump’ın Erdoğan’a Türkiye’nin milli savaş uçağı motorlarıyla ilgili verdiği ‘hediye’ hakkında bir şey söyleyecek mi?” sözleri ise Yunanistan basınının korkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.





Ayrıca haberde NATO’ya vurgu da yapılarak NATO’nun kırmızı çizgilerinin aşıldığına dair ifadelere yer verildi.





F-35 satılması Türkiye'nin askeri yeteneklerini güçlendirecek





Atina merkezli Europost, ABD, Türkiye’ye Türk yapımı savaş uçağı KAAN’ın motorlarını veriyor – Atina ‘uyuyor’ başlığıyla haberinde işlerin Türkiye lehine döndüğüne dair önemli ifadelere yer verdi.





Haberde, Trump ve Erdoğan arasındaki bilinen dostluğun artık sadece duygusal bir ilişkiyle sınırlı kalmadığını, Türkiye lehine somut sonuçlar doğurduğunu belirtti.





F-35 satışının onaylanması ihtimalinin, Türkiye’nin askeri yeteneklerini güçlendiren her türlü hamleyi yakından izleyen İsrail ve Yunanistan’da yeni bir tartışma başlatabileceği ifade edildi.





Yunanistan basınından Banking News ise Türkiye, F-35’lerle gökyüzünü kilitleyecek; Yunanistan’ın hava gücü ise yerle bir olacak başlıklı haberinde, F-35 ve Türkiye konusundaki karar sürecinin NATO Zirvesi öncesinde Ankara’ya yönelik yeni bir pencere açabileceğini yazdı.





ABD Başkanı’nın, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “çok mutlu edecek kararlar alınabileceğini” belirttiği ve F-35 konusunun yeniden ele alınması olasılığını açık bıraktığı aktarıldı.





F-35 programının Türkiye lehine dönmesinin ise Yunanistan için çok büyük bir problem yaratıp tüm savunma ve saldırı planlarının Yunanistan için değişeceğini belirtti.

"Dünyanın en güçlü ve deneyimli ordularından biri"





İsrail basınından Kanal 14 ise sabah programında ABD Başkanının aldığı bu kararı İsrailli stratejistlere yorumlattı.





İsrailli uzmanlar, açıklamalarında İsrail’e yönelik bir Türk tehdidinin olduğunu açıkça belirtti.





Uzmanlara göre Donald Trump çok büyük bir hata yapıyor ve İsrail ile bağları aşındırıyor.





Trump’ın bu hediyesi çok büyük bir tehlike arz ediyor. Türkiye halihazırda zaten dünyanın en güçlü ve deneyimli ordularından birine sahip.





İsrail'in ABD içinde etkisi azalıyor





İsrail basınından Jewish Insider, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Pentagon’un, Türkiye’nin F-35 almaya uygun olduğunu doğrulamaya başladığını yazdı.





Haberde, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nden Demokrat Greg Meeks’in, ABD hükumetinin KAAN için 700 milyon dolarlık F110 jet motoru satışında Kongre onayını yine bypass etmeye çalıştığı yönündeki sert itirazlarına yer verilerek, İsrail yanlısı lobilerin Washington’daki etkisinin azaldığına dair çarpıcı ifadelere yer verildi.





Habere göre Türkiye’ye F-35 ve KAAN’ın motorunun verilmesi, Türkiye’yi İsrail’den bir adım öne çıkararak bölgesel güç dengesini bozabilir.





Trump ve Erdoğan ilişkisi derinleşiyor





İsrail basınından The Times of Israel ise Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan özel ilişkisine dikkat çekti.





Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için “harika bir lider” ve “çok iyi bir dostum” ifadelerini kullandığı aktarılarak, iki başkan arasındaki ilişkilerin derinleştiği ve bunun İsrail için büyük bir tehdit haline geldiği belirtildi.









Haberde, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde gergin olmasına rağmen, Trump’ın Ankara’ya askeri tavizler verme eğiliminde olması, İsrail’in güvenliği açısından bir “denge testi” olarak yorumlandı.











