Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail’in kaçırdığı aktivistler işgal limanına götürülüyor

İsrail’in kaçırdığı aktivistler işgal limanına götürülüyor

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0020/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail, kaçırdığı aktivistleri Filistin'de bulunan bir limana götürüyor.
İsrail, kaçırdığı aktivistleri Filistin'de bulunan bir limana götürüyor.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsan saldırının ardından kaçırılan yüzlerce aktivistin işgal altındaki Filistin’de bulunan bir limana zorla götürüldüğü açıklandı.

Aralarında doktorlar, gazeteciler ve insan hakları savunucularının da bulunduğu filo katılımcılarının İsrail işgal güçleri tarafından zorla taşındığı belirtildi.

“DERHAL VE KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILSINLAR”

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku bir kez daha açık şekilde çiğnediği vurgulanarak tüm katılımcıların derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde tutulan 9 binden fazla Filistinli siyasi tutsağın da özgürlüğüne kavuşturulması gerektiği ifade edildi.



#sumud filosu
#israil
#aktivist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kılıçdaroğlu son açıklamasında ne dedi, neler söyledi, geri mi dönecek? Parti içi muhalefet bayrağını açtı