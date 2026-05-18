İsrail'in 'terörist grup' ithamına İHH'dan cevap: Yardımlar durmayacak mesele doğrudan insan hayatı

İsrail Dışişleri Bakanlığının Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ile İHH İnsani Yardım Vakfı hakkında yaptığı açıklamaya vakıftan sert yanıt geldi.

Terör devletinin bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'nu ve yardım götürme misyonunu 'provokasyon' olarak nitelendirirken İHH'nın da 'terörist organizasyon' olduğu yönünde ithamda bulundu.

"Milyonlarca sivil temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı"

İHH ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin’de yıllardır süren abluka, işgal ve sistematik ihlallerin milyonlarca sivili temel yaşam haklarından mahrum bıraktığını ifade etti. Vakıf, sivillerin özellikle kadınlar ve çocukların ağır bir insani yıkım altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

"Gazze’ye uygulanan abluka kabul edilemez"

Açıklamada İsrail’in uygulamalarının “apartheid rejimi” olduğu belirtilerek, “Sivillere yönelik saldırılar, zorla yerinden etmeler, altyapının yok edilmesi ve Gazze’ye uygulanan abluka kabul edilemez bir hukuksuzluk düzeni oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Mesele siyaset değil, doğrudan insan hayatı"

İHH, insani yardım çalışmalarının durmasının mümkün olmadığını belirterek, “Çünkü mesele siyaset değil, doğrudan insan hayatıdır” dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden yola çıkan sivil yardım girişimlerinin amacının Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve abluka altındaki halka yardım ulaştırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada bu girişimlerin “tamamen sivil ve vicdani bir dayanışma çağrısı” olduğu belirtilirken, katılımcıların farklı ülkelerden gelmesinin ortak insani sorumluluğu değiştirmediği ifade edildi.

"İnsani yardım ulaştırmaya devam edeceğiz"

İHH ayrıca İsrail’e çağrıda bulunarak, “Uluslararası hukuka uyulmalı, sivillere yönelik saldırılar derhal durmalı ve insani yardımın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır” dedi.

Son olarak vakıf, “Nerede bir mazlum varsa orada olmaya, insani yardım ulaştırmaya ve insan onurunu savunmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.







