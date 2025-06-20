İsrailli piyanistin David Greilsammer'in İstanbul konseri iptal edildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada konserin güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral da söz konusu konserin iptali için Kültür Bakanlığı'na çağrı yapmıştı. Konser iptali nedeniyle bilet sahiplerinin mağdur olmaması için biletlerin iade edileceği duyuruldu.