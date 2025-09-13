Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini bildirdi. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumunda önemli değişiklikler yaşanacağını bildirdi. Özellikle 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz'in doğusunda ise fırtına yaşanması öngörülüyor.

Sağanak yağış ve fırtına alarmı: Hangi iller etkilenecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağışlar Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak. Yağışların görüleceği iller arasında, özellikle İstanbul’un kuzey ilçeleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Sinop, Çankırı, Ankara çevresi, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ile Kastamonu ve Kırklareli kıyıları yer alıyor.

Yetkililer, yağışların hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde etkisini artıracağını belirtti. Özellikle Batı Karadeniz’in doğu kıyılarında saatte 50-75 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Denizcilik faaliyetleri ile dışarıda yapılacak etkinlikler için yapılan uyarılar, vatandaşların tedbirli davranması açısından büyük önem taşıyor.

Sıcaklıklar ve genel durum

Sıcaklıklar ise genel olarak yüksek seyrini koruyor. Ege'nin güneyi ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Bu durum, güney ve güneydoğu bölgelerinde haftanın ilerleyen günlerinde de devam edecek. Batı ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar, yağışlı havayla birlikte bir miktar düşüş gösterebilir.

İç ve Doğu Anadolu bölgeleri de parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak. Bu durum, özellikle hafta ortasında kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağışların etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

