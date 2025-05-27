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İstanbul Bağcılar'da iş insanı Fırat Kızılgedik'in 4 milyon lirasını gasbettiler

İstanbul Bağcılar'da iş insanı Fırat Kızılgedik'in 4 milyon lirasını gasbettiler

17:4527/05/2025, منگل
DHA
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İstanbul Bağcılar'da iş insanı Fırat Kızılgedik'i takip edip 4 milyon lirasını gasbettiler
İstanbul Bağcılar'da iş insanı Fırat Kızılgedik'i takip edip 4 milyon lirasını gasbettiler

İstanbul Bağcılar'da İSTOÇ içerisindeki bankadan 6 milyon lira çekerek başka bankaya yatırmak isteyen iş insanı Fırat Kızılgedik ve çalışanı, maskeli şüpheliler tarafında gasbedildi. Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını alarak otomobille kaçan 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken 1'ini arama çalışması ise sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bankadan 6 milyon lira çeken iş insanı Fırat Kızılgedik ve bir çalışanı, parayı yatırmak için başka bankaya gitti. Bu sırada içerisinde 4 kişinin olduğu otomobilden inen maskeli 2 şüpheli, 2 el ateş açarak Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını gasbetti. Şüpheliler olay yerine geldikleri otomobille kaçarken çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalanırken kaçan diğer şüphelinin yakalanası için çalışmalar devam ediyor.


'Çantayı kucakladığı gibi beyaz bir arabaya bindiler'


Görgü tanığı Mehmet Tekel, “Silah sesleri geldi, o silah seslerine dışarı çıktım o anda. Bir tanesi kurusıkı elinde arkadaşa doğrulttu, attı onda arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bıraktığı gibi yolun tam ortasında bir tane beyaz araba vardı, beyaz arabaya çantayı kucakladığı gibi kar maskeli bir arkadaş arabaya bindiler. 3 kişiler oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtılar. Yaralanan olmadı çünkü arkadaşın elindeki kurusıkıydı zaten bankanın önündeki güvenliklerde herkes korktu. Normalde ben yakın olsam koşacaktım biraz uzaktım ama oradaki hiçbir arkadaş müdahale etmedi“ şeklinde konuştu.




#Fırat Kızılgedik
#Gasp
#Bağcılar
#İSTOÇ
#İş insanı Fırat Kızılgedik
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