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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başlatıldı

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.

00:39 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün çift taraflı askıya alınan
İstanbul Boğazı
'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
tarafından alınan kararla dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alındı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 00.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

#İstanbul Boğazı
#İstanbul Boğazı gemi trafiği
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
1 saat önce
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başlatıldı
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