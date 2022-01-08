İstanbul Emniyeti'nin cinayet raporu: Cinayet saati 22.00'dan sonra

İstanbul’da Emniyet birimlerinin kontrolündeki 2021 yılında 294 cinayet olayı meydana geldi. 326 kişinin öldürüldüğü cinayetlere ilişkin tüm şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince belirlendi.

2021 yılı istatistiklerine göre en fazla cinayet salı günü işlenirken en az cinayet yaşanan gün ise cuma oldu. En fazla cinayetin Temmuz ve Kasım ayında işlenirken, cinayetlerin çoğunun planlı olduğu ve bu nedenle en fazla cinayetin saat 22.00 ila 01.00 arasında işlendiği kayıtlara geçti.

399 KATİL TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 2021 yılında 326 kişinin öldüğü 294 cinayeti aydınlattı. İlçe polislerinin de destek verdiği olayları aydınlatma çalışmalarında 695 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 695 cinayet şüphelisinden 399’u tutuklanırken, 146 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Arşiv

Sadece 2021 yılında işlenen cinayetleri aydınlatmakla yetinmeyen Cinayet Büro ekipleri 2001 ve 2016 yıları arasında işlenen ve faili meçhul kalan 10 cinayeti de aydınlatarak büyük başarıya imza attı.

EN FAZLA SALI, EN AZ CUMA

Cinayet büronun yıllık istatistiklerinde 2021 yılında en fazla cinayet Temmuz ve Kasım ayında işlendi. 35 cinayetin işlendiği Temmuz ve Kasım’ı 34 cinayetle Eylül ve 33 cinayetle Aralık ayı izledi. En az cinayet ise 12 cinayetle Ekim ayında işlendi. 2021 yılında en fazla cinayetin işlendiği gün 48 cinayetle Salı günü oldu. Salıyı 46 cinayetle perşembe, 43 cinayetle Çarşamba ve Cumartesi izledi. En az cinayet ise 29 cinayetle cuma günü işlendi.

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FOTOĞRAF 17 Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.<br> İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.<br> Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.<br> Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.<br> Öte yandan İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.​ İstanbul’da kan donduran cinayet: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

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PLANLI CİNAYET SAATLERİ

İstatistiklere göre en fazla cinayet saat 22.00-23.00 arasında ve 00.01-01.00 arasında işlendi. Bu saat aralıklarında 23’er cinayet işlenirken, en az cinayet 2 olayla saat 05.00-06.00 arasında meydana geldi.

Cinayet büro dedektifleri en fazla cinayetin işlendiği saatlere dikkat çekerek, planlı cinayetlerin bu saat aralıklarında işlendiğini ve gayri meşru olayların da bu saat aralıklarında meydana geldiğini belirtti. Husumetli taraflar ile cinayete plan yapanların gece gece saatlerinde buluştuğunu belirten dedektifler olayların çoğunlukla alacak verecek meselesi, uyuşturucu ve fuhuş yüzünden meydana geldiğini ifade etti.

Rant, uyuşturucu, bahis çeteleri

Cinayet Büro dedektifleri gündüz saatlerinde meydana gelen cinayetlerin ani gelişen olaylar yüzünden olduğunu belirtti. Dedektifler rant, uyuşturucu, bahis çeteleri, işletme yeri çatışmaları ve alacak verecek meselelerinin cinayet nedenleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti. Nedenler arasında 2. sırada çıkar çatışmaları, 3.sırada ise ani gelişen olaylar yer aldığını tespit edildi. Dedektifler cinayetlerin bir kısmında alkolün etkisinin olduğunu, bazı cinayetlerin alkolün verdiği cesaretle işlendiğini de ifade etti.

20 yıl sonra parmak izi yakalattı

Cinayet Büro dedektifleri geçmişe dönük faili meçhul cinayetleri de aydınlattı. Gelişen adli tıp teknolojisini kullanarak gölgede kalmış katil zanlılarını yakalamak için eski dosyaları tek tek açan dedektifler 2001 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısını olayın zaman aşımına uğramasına bir hafta kala yakaladı. Üsküdar’da 14 Temmuz 2001’de Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklanarak, çarşafla boğularak öldürülmüştü.

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O dönem olay yerindeki bir bardaktan alınan parmak izlerinden sonuç çıkmamış ve cinayet faili meçhul kalmıştı. Dosyayı yeniden açan dedktifler, bardaktaki parmak izlerini APFİS sitemi üzerinden yeniden tarattı ve katil zanlısının ehliyet yenilemek için parmak izi verdiğini belitrledi. 20 yıl boyunca hiç bir resmi işlem yapmayan, hastaneye bile gitmeyen katil zanlısı Ramazan A. cinayet dosyasının zaman aşımına uğradığını düşündü ve ehliyet yenilemeye gitti. Fakat zaman aşımının dolmasına bir hafta kala 12 Temmuz 2021 günü yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.