İstanbul'da geçtiğimiz yıl 294 cinayet işlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre
01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 294 cinayet olayı meydana geldi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu cinayetlerin hepsini aydınlatırken, başarı oranında yüzde 100'e ulaştı.
Bu cinayetlerde firarda olan faillerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
399 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İstanbul'da 2021 yılı içinde meydana gelen cinayet olaylarıyla ilgili 637 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 399'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
146 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
2021 yılı içinde geçmişe yönelik faili meçhul olarak dosyaları açık olan 10 adet cinayet olayının aydınlatıldığı belirtildi. 2001 yılı meydana gelen 2 cinayet, 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında birer cinayet, 2016 ve 2019 yıllarında meydana gelen 2'şer cinayetin faillerinin tutuklandığı öğrenildi.
GÜNDEM
Altındağ'ı karıştıran cinayette yeni gelişme: Emirhan’ın katiline müebbet istendi
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Olay, 16 Aralık perşembe günü Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu.
Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Anne Semra Demirok \"Azeri uyruklu, Nabi adında bir şahısla görüşmeye gittiğini ve orada vurulduğunu biliyoruz sadece. Söylentiye göre kız arkadaşı sebep olmuş. Biz bu acımızla bir de neyin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne yerdeyiz ne gökteyiz. Konuşmaya gidilen bir yerde silahla gelmek nedir? Ne oğlum ne ben bu şahsı tanımıyoruz. Ben o akşam ilk defa o ismi duydum. 'Nabi kim' diye sordum, 'Bir arkadaşım gelince anlatırım' dedi. '10-15 dakika içinde gelirim anne' dedi. 8 dakika sonra çocuğumun vurulduğunu öğrendim, 2 saat sonra öldü haberi geldi. Ertesi gün 15-20 dakikada biz çocuğu toprağa koyduk. O adam nasıl dışarıda gezebiliyor, teslim olsun bizim acımızı dindirsin. Bir hiç yüzünden oğlumun toprak altında olmasını kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Her akşam bekliyorum gelsin diye ama yok\" dedi.
Baba Sedat Demirok da \"Bizim için çok zor bir dönem. Acımız çok büyük, katlanılabilecek bir acı değil. Evdeydim o gece, badana boya yapıyordu kendi odasında. Bana 'Biraz para verir misin? Kız arkadaşımla buluşup 10-15 dakika içerisinde döneceğim' dedi. Ben de çıkartıp 100 lira para verdim. Meğerse o Nabi denen kişiyle buluşmaya gitmiş. Hastaneye gittiğimizde oğlum vurulmuştu. Yoğun kanaması var dediler, 06.30 civarında ölüm haberini verdiler bize. Benim bildiğim kadarıyla, kız arkadaşına Nabi mesaj atmış. Oğlum da bunu görmüş, oğlum da Nabi'ye yazıyor. Nabi de 'O artık benim kız arkadaşım yerini söyle buluşalım' diye konum atıyor. 3 arkadaş konuma gidiyorlar. 'Biz özel konuşacağız' diyorlar oğlumun 2 arkadaşı arkasını dönüyor. Döndükleri anda silah patlıyor\" diye konuştu.
O gün Yasin Semih Demirok ile parka giden Barış Korkmazoğlu ise, \"Yasin beni aradı şahsi bir meselem var gelir misin?' dedi ben de gittim. Arabayla giderken kız arkadaşıyla ilgili olabileceğini söyledi. Buraya gelince Yasin bize şahısla özel konuşacağını söyledi. Biz de kenara geçtik. Arkadaşımla sohbet ederken ne bir küfür ne bir ses yükseldi, bir anda bir ses duyduk döndük. Döndüğümüzde şahıs silahını çekip direkt arkadaşımızı göğsünden vurmuştu. Silahını bize doğrulttu. Biz siper aldık hemen bize de ateş eder diye. Silahı bize doğru tutarak geri geri parktan dışarı çıktı\" şeklinde konuştu.
İstanbul'da akılalmaz cinayet: 'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış' tartışması
Bayrampaşa'da, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok (23) kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak tartışmaya giren ikilinin buluşmasında iddiaya göre Nabi B., Yasin Semir Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçarak ortadan kaybolan Nabi B.'yi arıyor.
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Olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi.
Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi.
HAYATINI KAYBETTİ<br><br>Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti.
KAMERALAR İNCELENDİ<br><br>Silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
KATİL YAKALANDI<br><br>Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
HUSUMETLİSİ SANMIŞ<br><br><br>Gözaltına alınan E.S. Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi.
ALTI KİŞİ GÖZALTINDA<br><br>Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları derinlemesine çalışmalarının devamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. <br><br>E.S. (21) kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA<br><br>Olay anına ilişkin güvenli kamerası görüntülerinde, Yunus Emre Duman'ın vurulduktan sonra otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve yol üzerinde park halinde duran araçlara çarparak durduğu görülüyor.
Bir başka kamera açısından ise katil zanlısı E.S'nin ateş ettikten sonra kaçma anı yer alıyor.
\"KENDİ HALİNDE GENÇ BİR ARKADAŞIMIZDI\"<br><br>Duman'ın yakını Muhammed Enes Gülağaç, \"Akşam saatlerinde kardeşim teyzesini bırakmak üzere Gaziosmanpaşa'da giderken yolda çapraz ateşe tutuluyor. 20 yaşında henüz böyle bir ölüme layık değildi. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyorum. Hiçbir şekilde karıştığı biri yoktu. Kendisi askerden geleli bir sene olmuştu. Kendi haline genç bir arkadaşımızdı\" dedi.
Tek suçu otomobilinin benzemesiydi! Cinayette kan donduran itiraf: Yanlışlıkla kurşun yağmuruna tutmuşlar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman (21)'ın yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırganın, Duman'ın aracını, aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği öğrenildi.
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Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.
Cinayetten saatler önce kızı ile fotoğraf paylaştı<br><br>Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.
Eşinden uzaklaştırması var<br><br>7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.
Sosyal medya hesabını 216 bin kişi takip ediyor<br><br>Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.
“Yetişin yardım edin diye bağırdı”<br><br>Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi
Pendik’te baba vahşeti: Sosyal medyada paylaştığı mesaj dikkat çekti
İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan babanın yeni detayları ortaya çıktı. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenilmişti. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil babanın, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden aldığı öğrenildi.