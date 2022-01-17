Kağıthane Belediyesinden öğrencilere ikramlı kütüphane hizmeti

Kağıthane Belediyesi tarafından bünyesinde 20 bin kitap barındıran, içinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi, açılış töreniyle birlikte vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TÖREN SONRASI KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Konuşmaların ardından tüm protokol üyeleri sahnede açılış kurdelesi kesti. Tören sonrasında Başkan Öztekin ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Tören sonrası konuşma yapan AK Parti İstanbul Millet-vekili Abdullah Güler, kıraathanenin çok önemli bir mekan olduğunu söyledi.

‘FAYDALI BİR ORTAM’

Kütüphanenin birkaç mahalleye aynı anda hizmet vereceğine dikkat çeken Miletvekili Güler, “Bir bilgi hazinesinin burada yer aldığı gibi birçok güzel kitabın yer aldığı önemli bir kütüphanemiz de var. Aynı zamanda güzel bir çalışma ortamı da var yani gençlerimizin, çocuklarımızın, üniversiteye hazırlanan veya diğer sınavlara hazırlanan herkesin çok yüksek seviyede faydalanacağı bir ortamla hazırlanmış. Ben emeği geçen Belediye Başkanımıza, projede ve imalatında emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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‘TEBRİK EDİYORUM’

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç açıklamasında, “Hep beraber açılışını yaptığımız Sultan Selim Millet Kıraathanesi’nin hayırlı olmasını diliyorum. İçinde barındırdığı yaklaşık 20 bin kitabıyla sadece bir kütüphane bilgi hazinesi, bilgi yuvası değil hep beraber şahit olduk, gördük, gezdik. Gençlerimize, yavrularımıza, bizim geleceğimizi inşa edecek yavrularımıza katkıda bulunabilecek çok güzel ders çalışma ortamı, vakit geçirebilecekleri, üniversiteye hazırlanabilecekleri çok güzel bir ortamla hazırlanmış. Bundan dolayı ben böylesine değerli bir projeyi hayata geçirdiği için Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bir dönemde 3. Kütüphane

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise Sultan Selim Mahallesi’nde güzel bir millet kıraathanesinin açılışında hep birlikte olduklarını belirterek, “Çok değerli vekilimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli misafirlerimizin katıldığı programla birlikte açılışımızı gerçekleştirmiş olduk. Burada 20 binden fazla kitabımız var. Birçok farklı alanlarda, bilim, kültür, sanatta, edebiyatta çok güzel kitaplarımız var, çocuklarımızın ben bundan faydalanacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda bu, dönem içinde Emniyet Evleri ve Hamidiye mahallelerinde hayata geçirdiğimiz kütüphanelerin ardından 3. kütüphanemiz oluyor” dedi.

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