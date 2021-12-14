Sahte faturayla devleti 750 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon: 28 gözaltı

28 kişinin gözaltına alındığı adreslerde detaylı arama yapıldı. Ele geçirilen çok sayıda makbuz ve fatura incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye’yi 750 milyon lira zarar uğratan bir şebekeyi çökertti. Mali Şube ekiplerini harekete geçiren olay bazı şirketlerin hayali ihracat yaparak devleti zarara uğrattığı ihbarıyla başladı.

İhbarı değerlendirerek çalışmalara başlayan Mali Şube polisleri hayali ihracat yaptığı belirlenen 29 şirketin yetkilileri ile bazı kamu görevlilerinin de olduğu şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Ele geçirilen çok sayıda makbuz ve fatura incelenmek üzere emniyete götürüldü.

750 MİLYON TL HAKSIZ VERGİ İADESİ

Şirketler hakkındaki müfettiş raporlarını da inceleyen polisler şirketlerin E.Ç. isimli bir kişiye bağlı olduğunu tespit etti.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonrasında şirketlerin 2012 yılından bu yana Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya tekstil ürünü ihraç ettiği belirlendi. Şirketlerin, yaptığı ihracat fatura tutarlarını olduğundan yüksek gösterdiği de belirlendi.

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Evrak üzerinde yüksek tutarlı ihracat yaptığını gösteren 29 şirketin devletten usulsüz bir şekilde 750 milyon lira vergi iadesi aldığı tespit edildi.

BİN DOLARA SERBEST GEÇİŞ

Araştırmalarda, aralarında KHK ile ihraç edilen fakat sonrasında devlet memurluğuna dönmüş bir emniyet müdürü ve iki gümrük memurunun da bulunduğu 51 şüpheli tespit edildi. Gümrük memurlarının, bin dolar karşılığında gümrük kapılarından geçen şirket TIR’larının evraklarını kontrol etmediği, şirketlerin ise geçen her bir TIR’ı 4 TIR geçmiş gibi göstererek hayali ihracat yaptığı belirlendi.

28 KİŞİ YAKALANDI

Tespitler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali şube polisleri aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheliyi yakalamak için Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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