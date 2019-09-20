Gündem Babasını 36 yıl sonra buldu Türkiyeye getirmek istiyor
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Babasını 36 yıl sonra buldu Türkiye’ye getirmek istiyor!

Babasını 36 yıl sonra buldu: Türkiye’ye getirmek istiyor

Almanya’da huzurevinde yaşayan babası Tayfun Edge’yi 36 yıl sonra ilk kez gören ve Türkiye’ye getirmek için hukuki mücadele veren Ömer Edge, “Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık. O işlemler devam ediyor. mahkeme sürecini takip ediyor. Her şey olumlu sonuçlarsa Türkiye’ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye’de yapacağız. Burada kimsesi yok. Kız kardeşim ben bir şekilde bakımını yapıp devam edecek hayatına” dedi.

Haber Merkezi IHA
​Tayfun Edge ve oğlu Ömer Edge
​Tayfun Edge ve oğlu Ömer Edge

Almanya’nın Hamburg kentine işçi ailesi olarak gelen Eskişehirli Tayfun Edge (63) ile İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge’nin (38) 36 yıl sonra ikinci kez buluşması, baba-oğul arasında hüzün ve sevinci birlikte yaşattı. Babasından 36 yıldır haber alamayan ve İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge, babasının adresini geçtiğimiz Nisan ayında bularak, kaldığı huzurevinde görüşmüşlerdi.

Babasının 1983’de “Tebliğciler” adlı bir gruba katılarak Afganistan’a gittiğinde kendisinin 2, kardeşinin ise 1 yaşında olduğunu söyleyen ve İstanbul’da şoför okulu işleten Ömer Edge “O tarihten beri babamdan bir daha haber alamadık. Babam Afganistan’a gidince yalnız kalan annem, beni ve kız kardeşim Arife’yi alıp 1983’de Türkiye’ye dönmüş. Babam 3 yıl sonra geri dönmüş ve burada çalışmaya başlamış. Geçirdiği iş kazasında kafasının yarısını kaybetmiş. Kendisinden bir daha hiç haber alamadık” dedi.

Hamburg-Rahlstedt’de kaldığı bir evde babasına ulaşan Edge, "Babam 1999’dan beri Rahlstedt’de bir huzurevinde kalıyor. 2001 yılında babamın halası beni buldu ve babamın yaşadığını söyledi. Araştırmaya başladım. 2007’de mahkemeye başvurdum, bir sonuç çıkmadı. Köln’den bir aracıya ulaşarak konsolosluğa yazdık ve yerini tespit ettik. Sonra Hamburg’da bir Türk Avukat bularak araştırmaya başladık ve yerini bulduk. Babamın huzurevindeki bakıcısı Claudia adlı Alman görüşmemize sıcak bakmayınca biz de resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık” dedi.

REKLAM

Tayfun Edge


Resmi işlemleri 6 ay önce başlatmışlardı

Nisan ayında Almanya’ya gelerek babasıyla ilk kez görüştüğünü ifade eden Edge, "Babam felçli ve yatalak bir hasta olmuş. Beni tanımadı ama eski resimlerimizi yanımda getirdiğimde bizi hatırladı. Babam burada perişan bir halde yalnız kalıyor. Aile bağları kopmuş ve abileri dahil ailesinden kimseyle görüşmemiş” diyerek, onu Türkiye’ye götürmek istediğini söyledi.

6 ay sonra ikinci defa Hamburg’a babasını görmeye gelen Ömer Edge’nin, babasıyla görüşmesine izin verilmedi.

Babasıyla ilgilenen kurumun avukatının kesin talimat vererek babasıyla görüşmesini engellediğini söyleyen Ömer Edge şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “6 ay sonra geldiğimizde babamın vasi olarak atanan Avukatın olumsuz tavrı ile karşılaştık, babamızı bize göstermedi. Bir çok kişiyle görüşme yaptık ama görüşemeyeceğimizi söylediler. Bir gün sonra babamın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Hangi hastanede olduğunu bilmiyorduk. En yakın hastaneyi araştırdık ve babamızın hangi hastanede kaldığını tespit ettik. Hastaneye ziyarete geldik, burada gördük sağlık durumu iyi, ilk dönemle kıyasladığımızda bir sıkıntısı yok. Ama bakıcı firması değiştiği için gıda da sorun varmış, yemek istemiyormuş. Psikolojik olarak kötüymüş. İnşallah zamanla düzelecek.”

Avukat ve Konsoloslukla görüştüklerini kaydeden Ömer Edge, “Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık. O işlemler devam ediyor. Avukatımız Norbert Müller işlemlere devam ediyor, mahkeme sürecini takip ediyor. Her şey olumlu sonuçlarsa Türkiye’ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye’de yapacağız. Burada kimsesi yok. Kız kardeşim ben bir şekilde bakımını yapıp devam edecek hayatına” dedi.

Huzurevinde yaşanan dram
OYNAT 00:46
Huzurevinde yaşanan dram
Cezayir'in doğusundaki Batna kentinde bir huzurevinde çekilen ve sosyal medya sitelerinde yayılan video büyük tepki çekti. Huzurevi sakinlerinin yaşadığı dram Cezayir'i ayağa kaldırdı.


Kullanıma açılacak

'Kullanıma açılacak'

​Cumhurbaşkanı Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Süte zam geliyor

Süte zam geliyor

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Trump'a<br>yalanlar söyledi

Trump'a
yalanlar söyledi

ABD'li üst düzey isim Netanyahu-Trump ilişkisini anlattı.
Kundakçı kameraya yakalandı!

Kundakçı kameraya yakalandı!

Ormanlık alanda yangın çıkaran şahsın görüntüsü ortaya çıktı.
Kale düştü

Kale düştü

Beşiktaş'ta Karius'un istatistikleri tartışma çıkardı.
50 bin öğrenciye<br>teknoloji eğitimi

50 bin öğrenciye
teknoloji eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank müjdeli haberi verdi.
Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

​Haftanin'e düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Katilleri<br>hakim karşısında

Katilleri
hakim karşısında

​Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılama başladı.
Araç kiraladılar hayatları karardı

Araç kiraladılar hayatları karardı

​Dolandırılan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.
İstanbul'da<br> 28 Şubat hortladı

İstanbul'da
28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
30 ilde FETÖ'ye operasyon

30 ilde FETÖ'ye operasyon

74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul <br>ve 25 ile uyarı

İstanbul
ve 25 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Erdoğan, imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özür diledi

Özür diledi

​Abdullah Avcı taraftara mesaj yolladı.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.