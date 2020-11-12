Sosyal medya sevdası sınırı aştı: Beğeni için Haliç'in kirişlerinde yürüdü

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Macaristan'da eşcinsellerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliğine gidiliyor.

Önerilen anayasa değişikliği ile yalnızca anne ve babanın olduğu ailelerin evlat edinmeye izin verilecek. Hükümet kaynakları yasa ile "Aile konumunun güçlendirilmesinin şart olduğunu" ve bunun referanduma sunulacak yeni yasa ile mümkün olduğunu söylüyor.