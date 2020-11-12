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Gündem Sosyal medya sevdası sınırı aştı Beğeni için Haliçin kirişlerinde yürüdü
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İstanbul haberleri: Sosyal medya sevdası sınırı aştı: Beğeni için Haliç'in kirişlerinde yürüdü​

Sosyal medya sevdası sınırı aştı: Beğeni için Haliç'in kirişlerinde yürüdü

Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüyen genç 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Sosyal medya hesaplarından paylaşarak beğeni almak isteyen 'cesur' gencin Haliç Köprüsü'ndeki tehlikeli yürüyüşü kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüyen genci arkadaşları kayda aldı.
Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüyen genci arkadaşları kayda aldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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