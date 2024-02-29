İstanbul Havalimanı ocak ayında yine zirvede

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği sürüyor.

Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.