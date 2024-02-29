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İstanbul Havalimanı ocak ayında yine zirvede

Eurocontrol'un ocak ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 308 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

08:57 - 29/02/2024 Perşembe
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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği sürüyor.


Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) ocak ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.


Ocak ayını zirvede tamamladı


Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.


İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.


Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.




#İstanbul
#havalimanı
#Avrupa
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