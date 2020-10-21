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Gündem İstanbul Kağıthanede 6 asırlık gelenek yaşatılıyor Adını da bundan alıyor
İSTANBUL

İstanbul Kağıthane'de 6 asırlık gelenek yaşatılıyor: Adını da bundan alıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun kâğıt merkezi olan ve adını bundan alan Kâğıthane’de, el yapımı kâğıtçılık geleneği geri dönüşüm malzemeleri üzerinden sürdürülüyor. Kâğıthane Belediyesi tarafından 2012’de kurulan El Yapımı Kâğıt Atölyesi’nde 6 asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Atölyede, atık kumaşların geri dönüştürülmesiyle farklı tür ve renkte kâğıt elde ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Kağıt ustası Aynur Tuğrul’un eğitmenliğinde, ziyaretçilere kağıt yaptırılıyor.
Kağıt ustası Aynur Tuğrul’un eğitmenliğinde, ziyaretçilere kağıt yaptırılıyor.

El yapımı kağıtçılığın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına İstanbul Kağıthane'deki tek kağıt atölyesinde; kağıt ustaları atölyeye ziyarete gelen kişi ve öğrenci gruplarına detaylı bir eğitim veriyor.

Tamam el yapımı

Aşama aşama kağıt yapımını deneyimleyen ziyaretçiler, kağıt ustası Aynur Tuğrul’un eğitmenliğinde önce atık kumaşları elleriyle parçalıyor, daha sonra da parçalanan malzemeler makine yardımıyla hamur haline getiriliyor. Kalıplar yardımı ile şekil verilen hamur, kuruması için asıldıkları keçelerden ayrıldığında ise el yapımı kağıt kullanıma hazır hale geliyor.

Eski giysiden kağıt yapmak
HAYAT
Eski giysiden kağıt yapmak

Kağıt atölyesi öğrencilerin ilgi odağı.

Doğal malzemelerden üretiliyor

Atölyenin kağıt yapım ustası Ramazan Sabancılar, “Kağıthane Belediyesi kağıt yapım atölyesinde yediden yetmişe ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kağıtları tamamen doğal malzemelerden üretiyoruz. Atık pamuk, ipek, keten yumurta kolileri, gazete kağıtları ve mısır dalları gibi birçok atıktan kağıt üretiyoruz. Selüloz olan her şeyden el yapımı kağıt üretebiliyoruz. Sanatçılara, okullara, üniversitelere, projesi olan ve tez çalışması olan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyoruz. İlkokul çocuklarımıza genellikle geri dönüşüm dersleri veriyoruz. Çocuklarımıza atıklardan da kağıt üretebileceğini ve geri dönüşüme katkıda bulunarak 17 adet ağacın canını kurtarabileceğini 7500 litre su tasarrufunda bulunabileceğini bu vesileyle de ağaçların canlarını kurtarabileceklerini öğreniyorlar." dedi.

Bize göre çöp onlara göre sanat
HAYAT
Bize göre çöp onlara göre sanat

Hamur haline getirilen atık kağıtlar keçe üzerinde kurutuluyor.

Tez çalışmalarına konu oldu

Kağıt atölyesinde tez çalışmasını yapan üniversite öğrencisi Zeynep Karadeniz, “Tezimin ikinci ayağında bir uygulama projesi yapmayı düşünüyorum. Sıfır atık projeli bir cafenin kurulduğunu düşünerek bu cafenin grafik tasarım ürünlerini yapmayı planlıyorum. Yapacağım bu projede Kağıthane Belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetle kağıt üretim tekniğini kullanarak daha az atık çıkarmaya ve doğada daha çabuk çözümlenebilen grafik tasarım ürünleri elde etmeyi planlıyorum” diye konuştu.

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