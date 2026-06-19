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İstanbul merkezli 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon: 6 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon: 6 milyar liralık mal varlığına el konuldu

11:4519/06/2026, Cuma
IHA
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Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına karıştıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Europol iş birliğiyle yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ithal etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucu maddenin üretim, sevkiyat ve satış süreçlerinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi. Bunun üzerine 19 Haziran tarihinde İstanbul merkezli 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 693 bin lira, 12 bin 800 dolar, 63 bin 240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ve 11 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 6 milyar lira olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



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