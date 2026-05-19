İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

08:0119/05/2026, Salı
İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DEAŞ’a para topladıkları iddia edilen 110 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



