İstanbul merkezli 7 ilde operasyon: Oto hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ’da önceden tespit edilen 15 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüphe yakalanırken, 17 çalıntı araçta ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

12 şüpheli yakalandı, 17 araç ele geçirildi