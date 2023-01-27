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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi

FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanması neticesinde örgütün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği açıklandı.

14:47 . 27/01/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik 18 Ocak'ta 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraf ve teşhisleri sonrası örgütün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

Buna göre, büyükşehirleri sözde "eyalet", yapılandıkları yerleri de "İl" olarak nitelendiren FETÖ üyelerinin, Kadıköy, Gebze, İzmit gibi ilçeleri oluşturdukları şemada "il" şeklinde adlandırdıkları belirlendi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, FETÖ'nün yeni yapılanma şemasında "İl" olarak ayırdıkları yerlerde eğitim, lise, sosyal medya, hukuk ve iktisadi bilimler için erkek ve kadınlara ayrı ayrı sorumlular görevlendirdiği tespit edildi.

Güncel yapılanma içerisinde deşifre olmamak için sadece gündüzleri örgüt evlerine giden ve terör örgütünde "vifak" olarak nitelendirilen üyelerin olduğunu belirleyen ekipler, bu kişilerin FETÖ evlerinde kalan öğrencilerin örgüte bağlılığını sağlamak için çalıştıkları bilgisine de ulaştı.


Örgüt evlerinin masrafları yurt dışından


Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy'deki örgüt evlerinin masraflarının Romanya ve Moldova'daki örgüt üyelerince karşılandığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin "Signal" isimli bir uygulama üzerinden birbirleriyle iletişim kurduklarını ortaya çıkaran ekipler, Yunanistan'dan alınan hatlar üzerinden uygulamayı telefonlarına yükleyen şüphelilerin ücretlerini ise "il muhasebecisi" olarak tanımladıkları kişiden örgüt evlerinde elden teslim aldığını belirledi.


FETÖ, katalog evliliği sanal ortama taşıdı


Ekiplerin detaylı çalışmalarında, FETÖ'nün katalog evlilik yöntemini de sanal uygulamaya taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki bir uygulama üzerinden fiziksel özelliklerini yazarak eş aradığını belirttiği ve bunun üzerine bu kişi için uygun eş arandığı tespit edildi.


Operasyon


Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu açılan yeni soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda FETÖ'nün evlerinden 17 bin 140 dolar, 128 bin lira, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1550 avro ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklanmış, serbest bırakılan diğer zanlılardan 15'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtilmişti.


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2 saat önce
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi
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