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İstanbul polisinden 'huzur' denetimleri: Bin 39 kişi yakalandı

İstanbul polisinden 'huzur' denetimleri: Bin 39 kişi yakalandı

09:2916/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
AA
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Bin 395 personelin katılımıyla denetim gerçekleşti.
Bin 395 personelin katılımıyla denetim gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, bin 39 kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde 15 Mayıs'ta iki aşamalı yapılan uygulamanın ilk etabında, 20.00-22.00 saatlerinde 215 sabit noktada, bin 395 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube Botu desteğiyle sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 268 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler sonucunda il genelinde toplam 329 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 579 kişiyle birlikte toplam bin 39 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi.

1858 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam bin 858 gram uyuşturucu madde, 205 uyuşturucu hap ve 121 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 790 liraya da el konulurken, yabancı uyruklu bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 232 umuma açık iş yeri denetlenirken, 3 işyeri hakkında idari işlem uygulandı.

943 bin 296 lira trafik cezası kesildi

Trafik kontrollerinde ise 41 bin 819 araç ve 2 bin 759 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde üç bin 11 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 943 bin 296 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.



#İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Huzur İstanbul
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