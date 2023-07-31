İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Doğru Tercih

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile ülkemizin bu köklü üniversitesinin sahip olduğu ve öğrencilerine sunduğu eğitim imkanlarının yanı sıra öğrencilerin hayat boyu ihtiyaç duyacakları kazanımlar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

* Sayın Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni biraz tanıyabilir miyiz?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2010 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. 2011 yılında faaliyete geçen üniversitemizin bu yıl 13. yılını idrak etmekteyiz.

Üniversitemiz, 8 fakülte ve lisansüstü eğitim enstitüsünde yaklaşık 11.000 öğrenciye sahiptir. Uluslararası öğrenci sayımız 2000’in üzerindedir. 9. Mezuniyet Töreni’mizde uğurladığımız öğrencilerimiz ile mezun sayımız da 12.000’i aşmıştır.

Üniversitemiz İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini bünyesinde taşıyan geniş ve güzel bir kampüse sahiptir. Üniversitemiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un talebelik ve hocalık yaptığı Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi özgün ismi ile ve 2. Abdülhamid Han zamanında faaliyete geçen tarihi binayı da içeren bir kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir.

* Doğa ile iç içe olan bu kampüs öğrencilere neler katar?

Yüksek öğretim sadece dersler, akademik çalışmalar, laboratuvarlar vb. alanlarda öğrenim görmekten ibaret değildir. Üniversitenin bunların yanında sosyal, sportif ve kültürel alanlardaki imkanları da önemlidir. Bu bağlamda akademik ve kampüs hayatının dolu dolu yaşandığı bir “Yaşam Üniversitesiyiz”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, şehrin içinde 632 dönümlük bir alanda tarihi ve mimari bir dokuya sahip, doğa ile iç içe oldukça güzel bir kampüste eğitim vermektedir.

Kampüsümüzde dersliklerimiz ve laboratuvarlarımızın yanısıra İstanbul’un en büyük araştırma kütüphaneleri arasında yer alan büyük bir kütüphanemiz mevcuttur. Ayrıca farklı birçok spor dalının yapılmasına imkan veren uluslararası standartlarda stadyumumuz, açık-kapalı spor alanlarımız, yürüyüş parkurlarımız, camimiz, kız-erkek öğrenci yurtlarımız, akademisyenlerimiz ve misafirlerimiz için de konuk evlerimiz ile en iyi eğitim hizmetini vermekteyiz.

Üniversitemizde öğrencilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri dinlence alanları, yemekhane ve kafeteryalar da kampüs hayatına renk katmaktadır.

Teorik ve pratik bilgiler bir arada

* Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin eğitim anlayışı ve yaklaşımından biraz bahsedebilir misiniz?

Öğrencilerimize medeniyet değerlerimiz ile ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz. Teorik bilgilerin pratik deneyimlerle bir araya getirildiği bütünsel bir anlayışa sahibiz. Bununla birlikte farklı eğitim modelleri ile de ön plana çıkan bir üniversiteyiz. 45’ten fazla laboratuvar ve uygulama atölyemizin yanı sıra araştırma merkezlerimizde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini destekliyoruz.

“Çift Anadal” ve “Yandal”, kulüp ve topluluk faaliyetleri, staj ve işyeri uygulamaları da önem verdiğimiz hususlardır.

Sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değil, lisans öğrencilerinin de bilgilerini pekiştirebilecekleri 24 saat açık olan laboratuvarlar ve uygulama merkezlerini bünyesinde bulunduran bir üniversiteyiz. Laboratuvar imkanları bakımından temel alanların yanı sıra alt dallara da ayrılmış alanlarımız mevcuttur.

8 fakültede 38 farklı bölüm

* Üniversitenizdeki fakülte ve programlar konusunda bizimle neler paylaşmak istersiniz?

Kurulduğu günden bu yana geçen 13 yıl içerisinde 12.000’den fazla öğrenciye akademik hizmet sağlamış bir köklü kurumuz. Kısa sürede önemli bir mesafe kat etmiş, belli kriterler bakımından uluslararası sıralamalarda yer bulmuş bir üniversiteyiz.

Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nden oluşan 8 fakültede 38 farklı bölümümüz ve 90 üzerinde lisansüstü programımız ile akademik ve mesleki gelişimlerini hedefleyen öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunuyoruz.

Üniversitemizde şu an itibari ile toplam 344 akademik personelimiz mevcuttur. Akademik kadromuz profesör, doçent, doktor öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma görevlisi genç akademisyenlerimizden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kurumsal Akreditasyon” verilen bir üniversiteyiz. Ayrıca uluslararası alanda da tanınan, izlenen ve 90’dan fazla ülkeden 2000’in üzerinde öğrencisi olan bir eğitim kurumuyuz. Yabancı öğrencilerin bizleri tercih etmesi ve uluslararası akademik çevrelerin gösterdiği ilgi, üniversitemizin küresel çaptaki başarısının en önemli kanıtıdır.

3 dille mezun olma şansı

* Üniversitenizdeki yabancı dil eğitimi hakkında bizimle neler paylaşmak istersiniz?

Üniversitemizde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yürütülen programlarımız mevcuttur. İZÜ, öğrencilerine 3 dil konuşarak mezun olma imkanı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra Osmanlı Türkçesi’ne özel bir önem veriyoruz. Bu dillere ek olarak İspanyolca, Rusça ve Çince gibi dünya dillerini de seçmeli ve ücretsiz olarak öğrencilerimize öğrenme imkanı sunuyoruz.

Yüzde yüze varan burs imkanı

* Üniversitenizin tercih ve burs olanakları hakkında neler söylemek istersiniz?

Üniversitemiz “vakıf anlayışı” ile hizmet vermektedir; bunun doğal bir sonucu olarak aday öğrencilerimize ekonomik şartlarda farklı seçenekler sunulmaktadır. Çeşitli bursluluk seçenekleri ile 8 fakültede 38 lisans ve 90’ın üzerinde lisansüstü programımızla eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin YKS başarılarına bağlı olarak %100’e varan burs imkanlarının yanısıra, “Tercih Bursu” olarak ilk 5 tercihe %15 ile %30 arasında değişen özel burslar sunuyoruz.

Öğrencilerimiz bölümlerinde 1. 2. ve 3. olduklarında belli bir ortalamaya sahip olarak, izleyen yıl içinde “Başarı Bursu” olarak adlandırdığımız burs imkanları ile de ödüllendiriliyorlar. Bunlarla beraber Spor, Sanat, Hafızlık bursları ile Şehit-Gazi yakınlarına sağladığımız burslar da mevcuttur. Burslarımız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tüm aday öğrencilerimizi okulumuzdaki tercih günlerine davet ediyor, web sitemizden de ayrıntılı bilgi almayı tavsiye ediyoruz.

Tekno parkla girişimci yönleri gelişiyor

* Üniversitenizde, diğer üniversitelerden farklı olarak bir tekno park olduğunu görüyoruz. Bize biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Üniversite-iş hayatı işbirliği, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının bir itici gücü olan teknoparklar, artık üniversitelerin vazgeçilmez bir bileşenidir. Geçtiğimiz yıllarda temelini attığımız İZÜ Tekno Park’ımızın ilk bloğu faaliyete geçti. 2. ve 3. blokların kaba inşaatları bitti. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz projelerini Zaim Tekno Park ile hayata geçirebilmektedirler.

* Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İslam iktisadı ve faizsiz finans alanında önemli çalışmaların yapıldığını görüyoruz; bizlere bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Üniversitemiz katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık ve İslam İktisadı olarak tanımlanan alanlarda lisans, lisansüstü ve doktora programlarına sahip sınırlı sayıdaki üniversitelerden biridir. Bu alanda ilk akademik çalışmaları yapmış olan Merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in akademik ve manevi mirası bizler için oldukça değerlidir. Bu bağlamda üniversitemiz Sabri Ülker Ar-Ge Merkezi’mizdeki Gıda Mühendisliği çalışmaları ile ‘Helal Gıda’ konusunda da temayüz eden bir üniversitedir.

Kariyer Merkezi aktif olarak çalışıyor

* Öğrencilerinizin mezuniyet sonrası kariyer ve gelişimleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kariyer Merkezi’mizin çalışmaları sayesinde gençlerimiz iş hayatı ile tanışmakta, staj vb. deneyim programlarının yanı sıra çeşitli çalıştay, konferans vb. etkinliklere katılan özel ve kamu sektöründen deneyimli isimlerin tecrübelerinden yararlanmaktadırlar. Mezunlarımızın yüzde 80’inin iş bulma olanakları oldukça yüksektir, bu bağlamda iş hayatında hayal ettikleri pozisyonlara kısa sürede sahip olmaktadırlar.

İZÜ’de konaklama imkanları

* Kurumunuzda şehir dışından gelen veya farklı bir ülkeden gelen öğrenciler için konaklama imkanları mevcut mu?

Şehir dışından ve yurt dışından gelen öğrenciler için yerleşkemizde yaklaşık 600 kişilik kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Ayrıca bu yıl kız öğrencilerimiz için Başakşehir’de 250 kişilik ilave bir yurt kapasitesini devreye sokmayı planlıyoruz. Bu arada yerleşkemizde yeni bir yurt yapımına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanısıra yabancı ve Türk akademisyenlerimiz için de misafirhanelerimiz bulunmaktadır.







