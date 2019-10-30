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İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin çalınan ambulansı bulundu

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin çalınan ambulansı bulundu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans, Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri, ambulansın bulunduğu yere emniyet şeridi çekerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri, ambulansın bulunduğu yere emniyet şeridi çekerek incelemede bulundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans bulundu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çapa Tıp Fakültesi'ne ait ambulans çalındı
GÜNDEM
Çapa Tıp Fakültesi'ne ait ambulans çalındı

Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.

İki şüpheli gözaltında

Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerinde ambulansta inceleme yaptı.
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