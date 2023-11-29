İstanbul Valiliği duyurdu: Fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Sağanak nedeniyle, Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora olurken Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi. Sarıyer'de Balabandere Caddesi'ni su basarken Silivri'de de dere taşınca yatak çevresindeki ev ve yolları su bastı.

Kentin, bu uyarıya paralel olarak salı gününü çarşambaya bağlayan gece saatlerinde fırtına ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.