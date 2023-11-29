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İstanbul Valiliği duyurdu: Fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Kenti etkisi altına alan sağanak ve şiddetli fırtına birçok ilçede hayatını felç etti. İstanbul'da ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu. Silivri'de dere taştı, çevresindeki ev ve yolları su bastı. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı. Bazı caddede biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:17 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:13 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili turuncu 18 kenti de sarı kodla uyarmıştı.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili turuncu 18 kenti de sarı kodla uyarmıştı.

Sağanak nedeniyle, Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora olurken Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi. Sarıyer'de Balabandere Caddesi'ni su basarken Silivri'de de dere taşınca yatak çevresindeki ev ve yolları su bastı.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde kent genelinde yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığı hatırlatıldı.


Kentin, bu uyarıya paralel olarak salı gününü çarşambaya bağlayan gece saatlerinde fırtına ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.


Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu 3 gecekondu boşaltıldı

Açıklamada, Zeytinburnu sahilinde gece 01.07'de "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü geminin karaya oturduğu, gemi mürettebatının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildiği aktarıldı.


Kentte yaşanan diğer olumsuzluklara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Saat 02.44 de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.


Sarıyer'de yağışın ardından caddeyi su bastı: Araç mahsur kaldı

İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı. 1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.


Silivri'de dere taştı

Silivri'nın Semizkumlar Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.


Bağcılar'da inşaatın istinat duvarı çöktü

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ilkokulun yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alındı.




#İstanbul Valiliği
#fırtına
#sağanak
1 saat önce
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